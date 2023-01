PHILIPS nous propose un nouvel écran PC : Le Evnia 42M2N8900 138Hz.



L'innovation au service du gaming



Préparez-vous à des sensations fortes avec la reproduction précise des couleurs du moniteur gaming OLED Evnia. L'Ambiglow innovant révolutionne l'environnement de jeu. Il n'y aura pas que le matériel qui montera en niveau : votre expérience de jeu aussi.



















Écran OLED pour des images réalistes avec des détails noirs plus profonds



Cet écran OLED Philips offre un angle de vue plus large et des images incroyablement réalistes. Les noirs sont plus profonds, pour une image époustouflante. Les détails des zones sombres et lumineuses sont reproduits avec précision.



La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur



La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.



Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision



Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.



L'écran 10 bits véritables reproduit des dégradés plus réguliers



Lorsque vous réalisez des tâches professionnelles pour lesquelles la couleur est primordiale, cet écran couleur 10 bits Philips affiche des couleurs d'une précision exceptionnelle, répondant aux normes professionnelles du secteur. Comparé à un écran couleur 8 bits classique, ce moniteur Philips produit une transition plus naturelle entre les teintes, pour des dégradés plus réguliers.



Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux



Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.



Son amélioré avec DTS Sound™



DTS Sound est une solution de traitement audio conçue pour optimiser le son de la musique, des films, des contenus en streaming et des jeux PC indépendamment de leur format. DTS Sound permet une immersion dans un son Virtual Surround aux basses profondes, avec amplification du dialogue et volumes élevés exempts de coupures ou de distorsion.



Accédez à différentes sources et affichez-les sur deux appareils



Contrôlez deux appareils passez de l'un à l'autre au moyen d'un seul clavier et d'une seule souris grâce au système KVM intégré. La technologie MultiView vous permet d'afficher deux sources simultanément sur un seul écran. Vous éviterez ainsi la multiplication des câbles et gagnerez un temps précieux. Une solution idéale pour les streamers travaillant sur deux PC, pour les créateurs de contenu ou pour préparer une LAN.



L'Ambiglow intensifie les divertissements avec un halo de lumière



L'Ambiglow ajoute une nouvelle dimension à votre plaisir visuel. La technologie novatrice Ambiglow enrichit le contenu à l'écran en créant un halo de lumière provenant du moniteur. Son processeur rapide analyse le contenu de l'image afin d'adapter continuellement la couleur et l'intensité de la lumière produite. Particulièrement adapté aux films, évènements sportifs et jeux, Philips Ambiglow vous offre une expérience immersive unique.



Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C



Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



PHILIPS