CPU-Z 2.04 a été publié le 20 janvier 2023, avec la prise en charge des nouveaux processeurs d'Intel et d'AMD. La mise à jour inclut la prise en charge des processeurs Intel N100 et N200 (ADL-N), ainsi que les Intel Core i3 N300 et N305 (ADL-N).







En outre, la mise à jour ajoute la prise en charge des processeurs Intel Core i5 13450HX, 13500HX, Core i7 13650HX et 13700HX (55W), ainsi que l'Intel Core i9 13900KS. Du côté d'AMD, la mise à jour ajoute le support des processeurs Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D, Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, et Ryzen 5 7600 (RPL, 65W). Elle inclut également la prise en charge des processeurs AMD Athlon Gold 7220U, Ryzen 3 7320U, Ryzen 5 7520U (MDN-A0, 15W). La mise à jour inclut également la prise en charge des cartes graphiques AMD Radeon RX 7900XT/XTX et NVIDIA RTX 4080 16GB (AD103) et NVIDIA RTX 4070 Ti (AD104).







CPU-Z est un outil de diagnostic qui fournit des informations sur votre processeur, notamment : le nom et le vendeur du processeur, le processus et l'échelonnement du cœur, le boîtier du processeur, les horloges interne et externe, le multiplicateur d'horloge, la détection d'overclock partiel, les caractéristiques du processeur, les jeux d'instructions pris en charge, les informations sur les caches L1 et L2, l'emplacement, la taille, la vitesse et la technologie. CPU-Z est un logiciel gratuit qui rassemble des informations sur certains des principaux périphériques de votre système.



CPU



- Nom et numéro.

- Stepping du noyau et processus.

- Paquet.

- Tension du noyau.

- Horloges internes et externes, multiplicateur d'horloge.

- Jeux d'instructions pris en charge.

- Informations sur le cache.



Carte mère



- Vendeur, modèle et révision.

- Modèle et date du BIOS.

- Jeu de puces (northbridge et southbridge) et capteur.

- Interface graphique.



Mémoire



- Fréquence et timings.

- Spécification du ou des modules utilisant le SPD (Serial Presence Detect) : vendeur, numéro de série, tableau des timings.



Système



