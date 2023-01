NVIDIA RTX 4090 Ti/RTX TITAN (Ada) en photo, voici le bloc de cendres à 4 fentes.



Le divulgateur de matériel MEGAsizeGPU a révélé le design du prochain GPU NVIDIA RTX 40.







Voici la toute première image d'un produit phare/halo présumé de NVIDIA qui sera positionné au-dessus de la GeForce RTX 4090. Deux noms de marque distincts sont évoqués pour ce produit : le GeForce RTX 4090 Ti et le NVIDIA RTX TITAN (Ada). La RTX 4090 n'utilise que 128 des 144 (88%) multiprocesseurs de streaming (SM) sur le silicium "AD102" de 4 nm, ce qui laisse à NVIDIA une grande marge de manœuvre pour concevoir un produit de halo qui l'exploite au maximum. En plus de maximiser le silicium, NVIDIA a la possibilité d'augmenter la puissance graphique typique pour se rapprocher de la limite de 600 W de puissance continue du connecteur ATX 12VHPWR à 16 broches et d'utiliser des puces mémoire GDDR6X plus rapides de 24 Gbps (le RTX 4090 utilise une mémoire de 21 Gbps).



En outre, la nouvelle photographie montre clairement un design de refroidisseur en or, qui est généralement utilisé par la série NVIDIA TITAN. La carte utiliserait un design extraordinaire avec des connecteurs d'affichage empilés (un HDMI et trois DisplayPort), ce qui correspondrait aux rumeurs précédentes et aux fuites de photos.



Le GPU phare RTX 40 "Ada" de NVIDIA a un design de PCB vertical comme indiqué ci-dessous :







Selon les dernières rumeurs, la carte graphique TITAN ADA pourrait comporter jusqu'à 18176 cœurs CUDA et peut-être même 48 Go de mémoire. En fait, il pourrait s'agir de la première carte de NVIDIA à être lancée avec des modules GDDR6X à 24 Gbps. Le TDP de 800W mentionné est la puissance maximale de la carte, qui n'est pas comparable au TDP de 450W de la RTX 4090, mais plutôt à sa limite de puissance maximale de 600W.



Jusqu'à présent, rien n'indique que ce GPU pourrait être commercialisé prochainement. Cependant, avec les nombreuses photos qui ont fuité, il ne fait aucun doute que la conception du RTX 40 à quatre emplacements était prévue depuis longtemps.







La carte a une épaisseur de 4 fentes, le support d'E/S arrière couvrant les 4 fentes. Les sorties d'affichage de la carte sont disposées le long de l'épaisseur de la carte, plutôt que le long de la base. Le refroidisseur est une mise à l'échelle monstrueuse du refroidisseur Dual-Axial Flow Through de la RTX 4090 Founders Edition. La carte est conçue de telle sorte que le PCB n'est pas perpendiculaire au plan de la carte mère comme n'importe quelle autre carte additionnelle, mais plutôt parallèle au plan de la carte mère. Le PCB est disposé le long de l'épaisseur de la carte.







VIDEOCARDZ