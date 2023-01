HARDWARE ARCHIVE nous propose une nouvelle vidéo concernant un PC rétro de l'année 2004.



Dans cette vidéo je test le PC que j'aurai rêvé avoir en 2004, une année ou ATI et AMD était le meilleur combo Gaming à mes yeux.



Processeur Athlon 64 4000+ et Carte Graphique ATI Radeon x850 XT à laquelle j'oppose une Nvidia Geforce 7600GT.







Voici le détail de la configuration :



- Carte mère : Asrock 939A785GMH,

- Processeur : Athlon 64 4000+ 939,

- CPU cooler : Zalman CNPS9500,

- RAM : 2 Go (4×512 mo) DDR Corsair XMS Pro Series 400 Mhz,

- GPU 1 : Nvidia geforce 7600GT XFX 256 mo,

- GPU 2 : ATI Radeon x850 XT 256 mo PCIe,

- HDD : Western Digital raptor WD360,

- Boitier : Antec mini P180.



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



INFORMATIONS : N'oubliez pas qu'il cherche des personnes disposant d'ancien PC (Antérieur à l'année 2010). Si vous souhaitez montrer votre setup ou tout simplement votre configuration : Cliquez ICI.



HARDWARE ARCHIVE