ZADAK n'est pas un nouveau concurrent sur le marché des SSD. Ils ont déjà fourni des disques SATA et NVMe PCIe Gen3x4, comme TWSG3, ZDKG3, ou Spark. Cette fois, il s'agit d'un modèle TWSG4S, qui prend en charge PCIe Gen4x4. Il est disponible en 512GB, 1TB et 2TB. Nous avons reçu la plus grosse variante TB. Il est destiné aux joueurs, selon ZADAK, et il serait juste de le placer dans une zone de niveaux haut de gamme. Le site Web indique clairement qu'il est compatible avec la Playstation 5 de Sony.







Le disque utilise le protocole NVMe 1.4, et selon le fabricant, cette série atteint des vitesses de lecture allant jusqu'à 7400 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 7000 Mo/s. Les vitesses de lecture aléatoire 4K atteignent 1 000 000 d'IOPS, et les vitesses d'écriture 1 000 000 d'IOPS. Ces chiffres sont impressionnants et devraient satisfaire la grande majorité des utilisateurs.



Les valeurs d'endurance en écriture sont les suivantes :



- 512 Go : 350 To,

- 1 To : 700 To,

- 2 To : 1,400 To.



Mais il ne faut pas non plus trop s'inquiéter car le produit bénéficie d'une garantie de 5 ans. Le MTBF est de 1 600 000 heures.



La flash NAND est 3D TLC, et le contrôleur est Phison PS5018-E18-41. Ce qui distingue le TWSG4S, c'est que vous pouvez choisir d'appliquer le coussin thermique en graphène pour une dissipation efficace de la chaleur ou le dissipateur fourni. La température du TWSG4S devrait être inférieure de 15% (par rapport à son absence) avec la première solution et de 35% avec un radiateur.



Les spécifications du ZADAK SSD TWSG4S sont les suivantes pour chaque option de capacité :



- 512 Go - jusqu'à 7000 Mo/s en lecture et 3800 Mo/s en écriture séquentielle. L'IOPS peut atteindre 450 000/700 000 IOPS en lecture/écriture aléatoire 4K ;

- 1 To - jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 6400 Mo/s en écriture séquentielle. L'IOPS peut atteindre 750 000/1 000 000 IOPS en lecture/écriture aléatoire 4K ;

- 2 To - jusqu'à 7400 Mo/s en lecture et 7000 Mo/s en écriture séquentielle. Les IOPS sont de 1 000 000/1 000 000 IOPS en lecture/écriture aléatoire 4K.



Ok, regardons maintenant le modèle ZADAK SSD TWSG4S, d'accord ? Comme nous l'avons mentionné, ZADAK offre une excellente garantie de 5 ans sur ce produit. Le MSRP est de 265,99 USD.



Voici la fiche technique :







