MSI nous propose un nouveau PC Gamers : Le MAG Codex X5 12PJ-1029FR.



Le PC Gamer MSI MAG Codex X5 combine performance et élégance. Avec ses composants performants et une conception de qualité évolutive avec un refroidissement liquide pour le processeur, il répondra efficacement aux attentes des joueurs.















PERFORMANCES AVANCÉES



Profitez d'une expérience gaming améliorée avec les processeurs Intel Core de 12ème génération. Ces derniers disposent d'une architecture hybride qui améliore leurs performances et augmente leur efficacité.



RTX. IT'S ON.

GEFORCE RTX SÉRIE 30



Les GPU GeForce RTX série 30 offrent des performances ultimes à tous les joueurs et créateurs. Optimisés par Ampere, l’architecture NVIDIA RTX de seconde génération, ces produits de haute technologie sont dotés de nouveaux cœurs RT et Tensor, des multiprocesseurs de streaming et une mémoire G6X pour une expérience gaming incroyable. Les cartes graphiques GeForce RTX™ série 3 offrent également le ray-tracing en temps réel, l'intelligence artificelle et le shading programmable.



DES PERFORMANCES IMBATTABLES

PASSEZ DE 144 À 360 FPS AVEC LE GPU GEFORCE



Pour gagner votre partie de jeux tir à la première personne ou de battle royal, tels que Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare et Rainbow Six Siege, vous avez besoin des meilleures performances possible. Avec les cartes graphiques GeForce RTX™, vous serez sûrs d'atteindre des taux de fps de 144, 240 et 360 fps.



MÉMOIRE DDR5-4400 DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR UNE EXPÉRIENCE GAMING PUISSANTE



Cet ordinateur de bureau MSI est équipé de la mémoire DDR5-4400 de dernière génération qui lui assure de puissantes performances. La mémoire DDR5-4400 offre une bande passante plus large que la mémoire DDR4 et vous promet un gameplay d'une grande fluidité.



UNE VITESSE SANS PAREIL



La nouvelle norme PCIe Gen5 multiplie par deux le taux de transfert de la précédente norme PCIe Gen4 et offre ainsi un coup de fouet impressionnante aux performances de l'ordinateur de bureau gaming.



UN FLUX D'AIR EFFICACE



Les ordinateurs de bureau de la gamme MAG Codex 5 proposent une large surface dédiée à l'entrée de l'air ainsi qu'un grand espace interne pour l'installation de ventilateurs. Ce système de refroidissement efficace évitera la surchauffe des composants pendant les moments les plus extrêmes de votre jeu.



PANNEAUX LATÉRAUX INTERCHANGEABLES



Les ordinateurs de bureau de la gamme MAG Codex 5 sont accompagnés de deux panneaux latéraux, l'un noir et l'autre transparent, que vous pourrez interchanger à votre guise. Le panneau transparent permettra à vous et aux personnes autour de vous d'admirer le rétroéclairage de vos composants.



PRÊT POUR LE FUTUR



Pour un ordinateur de bureau gaming, la possibilité de mettre les composants à niveau est primordiale. C'est pour cela que les ordinateurs de bureau de série MAG Codex 5 proposent un design qui facilite l'upgrade des composants installés. Vous pourrez les changer dès que vous en aurez envie, afin de pouvoir jouer aux jeux AAA de dernière génération.



PERSONNALISEZ VOTRE PC



Avec la technologie Mystic Light de MSI, vous pourrez personnaliser le rétroéclairage des composants compatibles de votre ordinateur de bureau. Vous pourrez choisir parmi une très large palette de couleurs ainsi que plusieurs effets de lumière pour en mettre plein la vue aux personnes qui vous entourent !



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 01 février 2023. Le prix est de : 3 799.90 euros.



MSI