PHILIPS nous propose un nouvel écran PC : Le 243V7QDAB.



Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.















Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises



Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.



Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées



La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.



Écran à cadre fin pour des raccords parfaits



Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.



SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds



SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.



Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée



SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !



Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire



En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.



Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux



Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.



Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD



Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).



Enceintes intégrées pour un encombrement réduit



Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade et à diffusion frontale, ou invisibles avec diffusion vers le bas, le haut ou l'arrière, etc.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 119.90 euros.



PHILIPS