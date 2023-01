TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle souris Gamers : La Razer DeathAdder V3 Pro.







Fondée en 1998, Razer est une société américaine de périphériques et d'équipements de jeu. Sorti au début de l'année 2021, le DeathAdder V2 Pro reçoit une refonte complète avec le DeathAdder V3 Pro. Plus particulièrement, le DeathAdder V3 Pro est le premier DeathAdder dont la forme a été modifiée de manière significative par rapport à l'original de 2006. Plus précisément, en plus d'avoir été affinés, les boutons principaux sont désormais dotés de rebords sur lesquels les doigts peuvent se poser. En outre, le côté gauche ainsi que les boutons latéraux ont également été redessinés. Une autre différence significative est le poids. Avec 62 g, le DeathAdder V3 Pro pèse 25 g de moins que le V2 Pro, bien qu'il doive se passer de l'éclairage RGB. Grâce au dernier capteur Focus Pro de Razer, capable de 30 000 CPI, et à diverses autres améliorations, le DeathAdder V3 Pro a une autonomie de 90 heures. Les boutons principaux sont équipés de commutateurs de souris optiques Gen-3 de Razer pouvant supporter 90 millions de clics, ce qui garantit une latence minimale sans risque de double-clic par inadvertance. La personnalisation est possible dans Razer Synapse, et le support de la mémoire embarquée est inclus. Enfin, le DeathAdder V3 Pro est également compatible avec le HyperPolling Wireless Dongle de Razer, permettant un taux d'interrogation allant jusqu'à 4000 Hz en mode sans fil. Le DeathAdder V3 Pro est disponible en noir ou en blanc.







Pour voir la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP