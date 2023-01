IIYAMA nous propose un nouvel écran PC : Le ProLite X2483HSU-B5.



Le ProLite XB2483HSU-B5 est un écran de 23.8 pouces doté d'une dalle VA qui garantit une reproduction précise et homogène des couleurs avec de larges angles de vision. Le moniteur est équipé de haut-parleurs, d'un hub USB à 2 ports, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire.Le moniteur est certifié TCO et Energy Star. C'est une solution parfaite pour les environnements éducatifs, gouvernementaux, corporatifs et financiers.



















Dalle VA



La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l’angle sous lequel vous la regardez.



L’image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue



La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



OverDrive ON / OFF



Lorsque des dessins très compliqués sont affichés, votre moniteur peut quelques fois devenir flou. Mettre en fonction l’ « overdrive » peut permettre d’éliminer ce problème.



ACR



Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d’affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo.



Full HD



Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d’images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 10 février 2023. Le prix est de : 139.90 euros.



