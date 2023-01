MSI nous propose un nouveau boitier PC : Le COSMOS C700M White Edition.



Le boitier COSMOS C700M White Edition de Cooler Master est prêt à accueillir une configuration de haut vol avec une compatibilité Mini-ITX, Micro-ATX, ATX et E-ATX. Ce boitier modulable peut recevoir la configuration de vos rêves.























Disposition très polyvalente



La conception unique du cadre permet une disposition conventionnelle, une cheminée, une disposition inverse ou une disposition entièrement personnalisée. Chaque partie du cadre offre un haut niveau de polyvalence. Des supports multifonctionnels aux options de positionnement des composants, le COSMOS C700M encourage la liberté de construction et la personnalisation prête à l'emploi.



Montage de la carte graphique avec câble Riser



Le support de la carte graphique peut être monté verticalement ou horizontalement sur la plaque centrale du PSU ou sur le port M.. Le support peut également être tourné de 0 à 90 degrés. Un câble riser de 400 mm est également inclus pour permettre de connecter une carte graphique montée verticalement à la carte mère.



Éclairage RVB adressable



Deux bandes parallèles d'éclairage RVB adressable courent en continu du panneau supérieur au panneau avant, avec un éclairage d'ambiance RVB en bas qui se reflète sur les barres d'aluminium.



Système de couverture de câble étendu



Les 3 couvercles inclus peuvent être placés sur le M. Port ou sur la plaque centrale, avec la possibilité de monter un stockage SSD ou un réservoir.



Panneaux et poignées en aluminium



L'aluminium brossé recouvre le panneau supérieur et le panneau frontal, avec des poignées (et des pieds) en aluminium moulé qui offrent une protection et un support pour le transport de la valise.



Support polyvalent pour le refroidissement liquide



La conception d'un support de radiateur plat offre une plus grande polyvalence pour le refroidissement liquide avec la possibilité d'être monté sur le haut, l'avant ou le bas du cadre. Les deux supports inclus peuvent chacun supporter un radiateur de 420 mm, avec la possibilité de monter des ventilateurs et un radiateur de chaque côté du support.



Une connectivité riche



Le panneau d'E/S avancé est doté d'une prise casque à 4 pôles (audio+micro), d'une prise micro dédiée, d'un port USB 3.1 (Gen 2) Type-C, de quatre ports USB 3.0 supplémentaires, d'un bouton de vitesse de ventilateur PWM et d'un bouton de contrôle RVB adressable.



Panneau latéral en verre trempé incurvé



Un panneau latéral panoramique en verre trempé, avec deux bords incurvés, offre une vue large de la construction du système.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 619.90 euros.



