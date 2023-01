Pilotes GPU Intel Arc Alchemist et "Fine Wine" pour de meilleures performances de jeu ?



Selon des initiés d'Intel, la société va mettre à jour de manière significative les pilotes de ses cartes graphiques, en particulier pour les anciens jeux qui utilisent DirectX9. Au cours des derniers mois, PC Games Hardware s'est beaucoup intéressé à l'état des pilotes de la carte graphique Intel Arc, principalement parce qu'Intel a eu plusieurs problèmes avec le logiciel pour les GPU Arc lors du lancement. Cependant, il semble qu'il y ait une mise à jour importante du pilote d'Intel qui augmente les performances globales dans les jeux qui utilisent l'API DirectX9. C'était un point de discussion pour la société, car elle avait signalé que les optimisations pour les anciens titres prendraient beaucoup plus de temps que les jeux utilisant l'API DirectX12 et l'API Vulkan open-source.



Après les problèmes rencontrés par Intel lors du lancement des GPU Arc, les ventes ont stagné par rapport à NVIDIA et AMD. Cela est principalement dû au fait que ces deux dernières sociétés ont plus d'expérience dans l'industrie des cartes graphiques qu'Intel, qui n'a commencé que depuis un an et demi. De "sources informées", dont on ne sait pas si elles proviennent directement d'Intel ou d'une autre organisation, PC Games Hardware affirme avoir appris qu'il y aura bientôt une mise à jour importante pour le pilote graphique de la société. Quant à la date de sortie, rien n'a encore été révélé non plus.



Vous trouverez ci-dessous la dernière liste de jeux recueillie par PC Games Hardware, avec la compatibilité API, des notes sur les performances de chaque jeu et l'utilisation ou non du ray tracing.









Le plus touché par l'incompatibilité est Halo Infinite, qui présente des "problèmes graves de streaming/texture/LOD". Quelques autres titres ont des problèmes mineurs à modérés, mais cette liste de compatibilité n'est encourageante que pour une poignée de jeux. S'il est vrai qu'Intel reçoit une mise à jour massive pour permettre une plus grande compatibilité avec les titres plus anciens qui utilisent DirectX9 et DirectX11/12, alors Intel serait en meilleure position face aux deux grandes puissances de GPU (AMD et NVIDIA) et pourrait potentiellement les dépasser à l'avenir.



IGOR'S LAB