Corsair dévoile accidentellement le SSD MP700 PCIe 5.0, fonctionnant à 10 Go/s.



Corsair a présenté son SSD PCIe 5.0 le plus rapide dans un format M.2. La société a publié quelques détails initiaux sur son produit à venir dans une courte vidéo. Cependant, la vidéo a été rendue privée, ce qui indique que la date de lancement pourrait être à un stade ultérieur de l'année. Grâce à Overclock3D, nous avons vu son apparence et obtenu un léger aperçu du produit. Appelé MP700, le SSD est censé se vanter d'une fantastique capacité de lecture de 10 Go/s. La section d'écriture est également impressionnante. La section d'écriture est également impressionnante, avec le SSD NVMe capable d'atteindre environ 9 Go/s de ce que nous supposons être une vitesse d'écriture soutenue. Il utilise 3D TLC NAND Flash et prend en charge la technologie Microsoft DirectStorage pour un chargement plus rapide. Vous trouverez ci-dessous une citation de Corsair à propos du MP700.











Profitez des performances du stockage PCIe Gen5 dans votre système, avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 10 000 Mo/sec et d'écriture séquentielle pouvant atteindre 9 500 Mo/sec, pour des temps de sauvegarde, de démarrage et de chargement incroyablement rapides.

L'interface NVMe 2.0 à large bande passante et la mémoire flash 3D TLC NAND à haute densité offrent des performances et une longévité exceptionnelles. Insérez le MP700 directement dans votre carte mère grâce à son format M.2 2280, tandis qu'un élégant dissipateur thermique en aluminium permet de gérer les températures et de réduire l'étranglement. Microsoft DirectStorage permet des temps de chargement sans précédent pour les jeux compatibles.



VIDEOCARDZ