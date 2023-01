Akasa présente un refroidisseur de processeur Socket AM5 et AM4 à profil bas de 41,3 mm de hauteur.



Akasa a présenté aujourd'hui le AK-CC1110EP01, un refroidisseur de CPU à profil bas capable de gérer des charges thermiques allant jusqu'à 65 W, et supportant les sockets AM5 et AM4 d'AMD. Le refroidisseur présente un design classique à flux supérieur, avec un dissipateur thermique monobloc en aluminium extrudé et un ventilateur 80 mm à profil bas.















Le dissipateur est entièrement en cuivre et est livré avec un TIM pré-appliqué. Le ventilateur de 80 mm monté en usine ne fait que 10,8 mm d'épaisseur, prend en charge la connexion PWM à 4 broches, tourne à des vitesses allant de 600 à 3 000 tr/min, poussant jusqu'à 26,53 CFM de flux d'air, à une pression statique de 1,81 mm H₂O, et jusqu'à 27,09 dBA de sortie sonore. Mesurant 80 mm x 80 mm x 41,3 mm, le refroidisseur pèse 222 g.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP