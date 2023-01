MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La GTX 1630 VENTUS XS 4G OC.



Les cartes graphiques MSI Ventus et leur design élégant à deux ventilateurs s'intègrent à merveille dans toutes les configurations.























REFROIDISSEMENT EFFICACE



Le dissipateur composé d'aluminium est en contact direct avec le GPU et la mémoire afin de leur assurer un transfert de chaleur immédiat et efficace. Cette amélioration de la dissipation de chaleur est également dûe à une bonne redirection du flux d'air vers le circuit imprimé.



SHADERS TURING



Grâce à une exécution simultanée des opérations en nombre entier et en virgule flottante, mais aussi à la technologie du shading adaptif et à une nouvelle architecture de mémoire unifiée avec un cache deux fois plus important, les shaders Turing vous fournissent des performances de pointe dans les meilleurs jeux du moment.



NVIDIA ANSEL



Ce puissant mode photo vous permet de réaliser des captures d'écran de qualité professionnelle. Enregistrez et partagez de superbes clichés de vos meilleures expériences de jeu en Super Résolution, à 360°, en HDR ou en Stéréo.



GEFORCE EXPERIENCE



Enregistrez et partagez des vidéos, des captures d'écran et des livestreams avec vos amis. Actualisez rapidement vos pilotes GeForce, et optimisez vos paramètres de jeu. GeForce Experience vous offre d'innombrables possibilités. C'est le complément essentiel à votre carte graphique GeForce.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible dans le courant du mois de février 2023. Le prix sera de : 189.90 euros.



MSI