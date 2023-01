Les GPU mobiles NVIDIA GeForce RTX 40 supportés par le GeForce Experience 3.27.







Nous ne sommes plus qu'à quinze jours du lancement des premiers PC portables équipés des nouveaux GPU mobiles NVIDIA GeForce 40 Series (Ada Lovelace). Le lancement des GeForce RTX 4080/4090 Laptop GPU est effectivement prévu pour le 8 février 2023 alors que celui des GeForce RTX 4050/4060/4070 Laptop GPU aura lieu le 22 février 2023.







Si les drivers GeForce Game Ready supportant ces nouvelles puces ne sortiront sans doute pas avant le jour du lancement voire la veille, on sait déjà que la dernière version 1.4 du logiciel Broadcast les prend en charge. NVIDIA continue d'ailleurs sur sa lancée en publiant une mise à jour expérimentale 3.27 de l'application GeForce Experience qui ajoute également le support des cartes graphiques mobiles GeForce 40 Series.



Les PC portables de cette génération pourront donc, eux aussi, bénéficier des fonctionnalités du GFE comme les profils d'optimisation automatique des jeux (OGS/OPS), les fonctions d'enregistrement ShadowPlay et Ansel mais aussi de certaines autres technologies spécifiques aux ordinateurs portables et au design Max-Q. On pense en particulier au Battery Boost 2.0 qui permet de préserver l'autonomie de la batterie en utilisant l'intelligence artificielle et à la fonction Whisper Mode 2.0 qui sert à limiter les performances graphiques et celles du système pour réduire les nuisances sonores de ventilation. Ces deux fonctions requièrent l'installation du logiciel GeForce Experience. Il était donc extrêmement important pour NVIDIA et les utilisateurs que cette version 3.27 sorte à temps pour la plateforme mobile Ada Lovelace ce qui est maintenant fait même s'il s'agit pour le moment d'une version beta en espérant qu'elle soit finalisée d'ici février 2023.



NVIDIA annonce également que le GeForce Experience 3.27 corrige un problème de surexposition dans les enregistrements lorsque le mode HDR est activé mais surtout ajoute des profils Optimal Game Settings (autrefois dénommés Optimal Playable Settings) pour pas moins de 50 jeux supplémentaires !



Nouveaux GPU mobiles NVIDIA supportés



- GeForce RTX 4050 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4060 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4070 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4080 Laptop GPU,

- GeForce RTX 4090 Laptop GPU.



Nouveaux profils NVIDIA Optimal Game Settings ajoutés



- A Plague Tale : Requiem,

- Against the Storm,

- Broken Pieces,

- Call of Duty : Modern Warfare II,

- Call of the Wild : The Angler,

- Construction Simulator,

- Coral Island,

- Cross Fire HD RT DLC,

- Dakar Desert Rally,

- Destroy All Humans! 2 - Reprobed,

- Diablo Immortal,

- Disney Dreamlight Valley,

- Evil West,

- F1 Manager 2022,

- Farthest Frontier,

- FIFA 23,

- Football Manager 2023,

- Gotham Knight,

- Inside the Backrooms,

- Isonzo,

- Lego Brawls,

- Marauders

- Marvel's Midnight Suns,

- Marvel's Spider-Man Remastered,

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales,

- Metal : Hellsinger,

- MultiVersus,

- NBA 2K23,

- Need For Speed Unbound,

- Overwatch 2,

- PC Building Simulator 2,

- Rumbleverse,

- Sackboy : A Big Adventure,

- Saints Row,

- Scathe,

- Shatterline,

- Sonic Frontiers,

- Steelrising,

- The Callisto Protocol,

- The Chant,

- Torchlight : Infinite,

- Tower of Fantasy,

- TRAHA Global,

- Two Point Campus,

- UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection,

- Undecember,

- Victoria 3,

- Warhammer 40,000 : Darktide,

- Way of the Hunter,

- WRC Generations - The FIA WRC Official Game.



Téléchargement



- Application NVIDIA GeForce Experience 3.27.0.111 beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



