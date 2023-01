ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI.



La TUF GAMING Z790-PLUS WIFI est un produit appartenant à la série ASUS "TUF GAMING", connue pour sa durabilité et sa fiabilité. Le circuit d'alimentation est équipé d'un circuit 16 + 1 phase qui utilise 60A Dr.MOS, des composants TUF de qualité militaire, et Digi + VRM.











En outre, la carte mère est dotée d'un système de refroidissement comprenant un grand dissipateur thermique et un circuit imprimé à 6 couches qui dissipe efficacement la chaleur autour du régulateur de tension, ce qui permet un fonctionnement stable même en cas de charge élevée. La carte mère est également dotée de plusieurs fonctionnalités uniques qui améliorent l'expérience globale de l'utilisateur. La fonction "PCIE Slot Q-Release" permet aux utilisateurs de retirer la carte graphique d'un seul geste, la fonction "M.2 Q-Latch" permet d'installer facilement les SSD M.2 sans avoir besoin d'outils, et les fonctions "Premount I/O Shield" et "Bidirectional AI Noise Cancelling" réduisent le bruit de fond du microphone.











En termes de spécifications, le TUF GAMING Z790-PLUS WIFI dispose de quatre emplacements mémoire DDR5-7200, de quatre ports de stockage SATA 3.0, de quatre ports M.2, d'un emplacement PCI Express 5.0 (x16), d'un emplacement PCI Express 4.0 (forme x4/x16), d'un emplacement PCI Express 4.0 (x4) et de deux emplacements PCI Express 3.0.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est fixé à 359 euros.



