La série d'alimentations ASUS TUF Gaming Gold est garantie 10 ans et est compatible 12VHPWR.



ASUS a annoncé la sortie de sa nouvelle série de blocs d'alimentation ATX TUF Gaming Gold. Cette série offre une garantie à long terme de 10 ans.



La série comprend trois modèles, le 750W TUF-GAMING-750G, le 850W TUF-GAMING-850G, et le 1,000W TUF-GAMING-1000G.























La TUF Gaming 750W Gold (numéro de modèle TUF-GAMING-750G) est un PSU à haut rendement certifié 80PLUS GOLD qui dispose d'un ventilateur à double roulement à billes très durable, de condensateurs et de bobines d'arrêt de qualité militaire, et d'un revêtement de PCB qui protège la carte de l'humidité, de la poussière et des changements de température. Cela permet d'améliorer la fiabilité et la durabilité, et le PSU est livré avec une garantie à long terme de 10 ans.



La TUF Gaming 850W Gold (numéro de modèle TUF-GAMING-850G) dispose également d'un système de câble modulaire complet qui ne connecte que les éléments nécessaires et il a un connecteur 12VHPWR qui peut fournir une puissance jusqu'à 600W. Le PSU est équipé de six types de circuits de protection : protection contre la surintensité (OCP), protection contre la surtension (OVP), protection contre la sous-tension (UVP), protection contre la surcharge (OPP), protection contre les courts-circuits (SCP) et protection contre la surchauffe (OTP).



Le +12V est un modèle à rail unique, et la sortie est de 62A pour le modèle 750W, 70,8A pour le modèle 850W, et 83,3A pour le modèle 1 000W. Le standard de l'alimentation est conforme à ATX 3.0, la taille du corps est de 150 mm en largeur, 150 mm en profondeur, 86 mm en hauteur, et le poids du corps est de 2,38 à 2,48 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D