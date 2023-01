MSI proposera le PC portable Katana-GF66-11UE-1227 15,6 pouces full HD, 144 Hz.



MSI a annoncé la sortie d'un nouveau PC portable de jeu, le Katana-GF66-11UE-1227J, qui sera disponible à la vente le 9 février 2023. Le modèle en édition limitée, qui sera vendu exclusivement sur Amazon, est doté d'un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz et son prix est estimé à 1 300 Dollars.











L'ordinateur portable est animé par un processeur Intel Core i7-11800H à 8 cœurs et 16 threads, et est équipé d'un GPU NVIDIA GeForce 3060 Laptop pour les graphismes. Il comprend également une mémoire DDR4 de 16 Go et un SSD NVMe M.2 de 1 To en équipement standard. En termes de connectivité, l'ordinateur portable prend en charge le réseau local filaire gigabit, le réseau local sans fil IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax et le Bluetooth 5.1.



L'appareil comprend également une caméra Web de 920 000 pixels, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, un port USB 2.0 Type-A x 1, un port HDMI x 1 et une prise combo sortie casque/entrée micro x 1. La capacité de la batterie est de 53,5 Whr / 4 562 mAh (3 cellules) et l'ordinateur portable pèse 2,2 kg pour des dimensions de 359 mm de largeur, 259 mm de profondeur et 24,9 mm de hauteur. Le système d'exploitation préinstalle la version 64 bits de Windows 11 Home.



THE GURU3D