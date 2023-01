Découvrez l'Odyssey Neo G7 43", le premier moniteur de jeu plat à mini-LED de Samsung Electronics.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de l'Odyssey Neo G7 (nom de modèle : G70NC), le premier modèle plat Mini-LED de la société, ajoutant un nouveau facteur de forme à la gamme Odyssey, leader du secteur. Le nouveau moniteur offre un grand écran conçu pour offrir aux joueurs une gamme de vision et de détails plus complète - les invitant dans les mondes de leurs jeux avec une qualité d'image réaliste.







"Le marché des moniteurs de jeu ne peut que s'élargir, et les joueurs recherchent désormais davantage de fonctionnalités pour leurs moniteurs", a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de la division Visual Display Business de Samsung Electronics. "Nous ne nous contentons pas d'offrir une meilleure expérience de jeu, nous réintégrons de nouvelles fonctionnalités intelligentes dans nos écrans pour offrir aux joueurs un lieu tout-en-un pour la technologie et le divertissement. Nos innovations permettent aux joueurs du monde entier de rester absorbés par leurs jeux grâce à des performances visuelles qui renforcent les expériences émotionnelles intenses."







Le Samsung Odyssey Neo G7 est conçu pour offrir une qualité d'image réaliste, un environnement de visualisation hautes performances personnalisable et des fonctions personnalisées pour des jeux et des divertissements optimaux.











Moniteur de jeu suffisamment grand pour tous les jeux et toutes les plateformes



Le grand écran de 43 pouces offre une résolution 4K (3 840 x 2 160) avec une certification VESA Display HDR 600 et HDR 10+ pour une qualité d'image avancée mettant en valeur les meilleurs graphismes actuels. L'Odyssey Neo G7 met en avant la technologie Quantum Matrix de Samsung, en utilisant des mini LED Quantum, qui permettent un contrôle ultra-fin et précis des LED très denses. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de noirs plus riches, de couleurs plus étendues et de plus de détails, même dans les environnements de jeu sombres.



De plus, l'affichage mat réduit la réflexion de la lumière sur l'écran, minimisant ainsi les distractions pendant les sessions de jeu les plus intenses et permettant au grand écran de délivrer des détails tout en gardant le joueur concentré sur le jeu et les performances visuelles époustouflantes.



L'Odyssey Neo G7 est un moniteur idéal pour toutes les plates-formes de jeu, qu'il s'agisse d'une connexion DisplayPort ou HDMI pour le brancher à la plate-forme de jeu de l'utilisateur ou d'une connexion HDMI 2.1 pour jouer sur sa dernière console de jeu. Une autre option consiste à jouer à un jeu mobile sur un écran plus grand de 43 pouces grâce au WIFI/Bluetooth intégré ou simplement à connecter un contrôleur pour profiter d'un jeu dans le nuage sans même avoir de console.



Des performances qui permettent de passer au niveau supérieur en matière de jeu



Un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT) permettent une réponse rapide et fluide et des mouvements de souris précis. Même pendant les moments les plus intenses, l'Odyssey Neo G7 maintient un gameplay d'action extrêmement fluide et rapide et réduit les bégaiements, la latence d'entrée et les déchirures d'écran grâce à la prise en charge d'AMD FreeSync Premium Pro.



Les utilisateurs attendent de plus en plus des expériences de jeu personnalisées et personnalisables. L'Odyssey Neo G7 offre une gamme de fonctions innovantes qui permettent aux utilisateurs de régler la taille de l'écran, sa position et même le ratio pour une configuration de jeu optimale. L'écran Flex Move permet aux utilisateurs d'ajuster la taille de l'écran entre 43 et 20 pouces pour correspondre à leur taille préférée en fonction du jeu auquel ils jouent et même de changer la position de l'écran. Ainsi, les utilisateurs peuvent trouver le moyen idéal de donner le meilleur d'eux-mêmes dans n'importe quel jeu.



Pour personnaliser leurs performances, les utilisateurs peuvent utiliser la barre de jeu Samsung, un outil puissant permettant aux utilisateurs de visualiser et de modifier rapidement des paramètres importants sans jamais avoir à quitter l'écran de jeu. Les joueurs peuvent voir et modifier les FPS (images par seconde), le rapport hauteur/largeur, la gamme dynamique élevée (HDR) et le taux de rafraîchissement variable (VRR) ou ajuster des paramètres tels que le rapport d'écran, le temps de réponse et le mode Game Picture. La barre de jeu permet au joueur de garder le contrôle sans rien manquer de l'action.



Des fonctions intelligentes pour des expériences personnalisées



L'Odyssey Neo G7 est équipé de fonctions intelligentes pour répondre à la grande variété de besoins des utilisateurs, avec des expériences personnalisables grâce à Samsung Smart Hub et Samsung Gaming Hub.



Samsung Gaming Hub est une plateforme de découverte de jeux en streaming tout-en-un qui permet un accès instantané aux jeux de partenaires tels que Xbox et NVIDIA GeForce NOW, sans téléchargement ni espace de stockage requis. Il s'agit de l'outil ultime pour permettre aux utilisateurs d'explorer librement tous les recoins du monde des jeux sans aucune limite.



En outre, les utilisateurs peuvent également profiter de l'expérience de la télévision intelligente avec des applications de partenaires tels que Prime Video, Netflix et YouTube via Samsung Smart Hub pour profiter de divers contenus OTT (over-the-top) en utilisant une connexion Internet sans même démarrer leur PC ou se connecter à d'autres appareils.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



L'Odyssey Neo G7 sera disponible dans le monde entier à partir du 1er trimestre 2023, le calendrier de lancement variant selon les régions.



TECHPOWERUP