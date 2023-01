TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle souris Gamers : La Corsair M65 RGB Ultra.







Corsair est une société américaine de périphériques et de matériel informatique fondée en 1994. Après le Sabre RGB Pro, le M65 RGB Ultra bénéficie de la même fréquence d'échantillonnage de 8000 Hz. Outre la fréquence d'interrogation améliorée, le M65 RGB Ultra est également équipé de commutateurs optiques, promettant une latence très faible et l'absence de double-clic dû à l'usure. Sur le lot de lancement, des commutateurs optiques Omron sont utilisés, tandis que les lots ultérieurs utilisent des commutateurs optiques TTC. De plus, le capteur Marksman de Corsair, capable de 26 000 CPI, est utilisé et peut être ajusté par incréments de 1 CPI. Le cadre du M65 RGB Ultra est en aluminium, et le poids peut être ajusté en ajoutant jusqu'à trois poids. Un gyroscope et un accéléromètre à six axes permettent d'obtenir une distance de décollage particulièrement faible et de programmer des gestes d'inclinaison, qui peuvent être utilisés pour exécuter certaines fonctions en inclinant la souris d'une manière spécifique. Ces fonctions, entre autres, sont accessibles via iCUE, avec lequel la M65 RGB Ultra est bien sûr compatible. Enfin, la M65 RGB Ultra est compatible avec NVIDIA Reflex, ce qui permet de mesurer la latence du clic en temps réel sur un moniteur compatible Reflex.







Pour voir la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP