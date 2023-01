Bitspower lance Nebula VGA Water Block pour AMD Radeon RX 7900 XTX.



Bitspower, une société basée à Taiwan, a annoncé la sortie de son bloc d'eau exclusif pour l'AMD Radeon RX 7900 XTX, appelé Nebula VGA Water Block For AMD Radeon RX 7900 XTX.











Ce bloc d'eau est conçu pour rendre la Radeon RX 7900 XTX de référence de 2,5 slots d'épaisseur 1 slot. La plaque de base est faite de cuivre avec un placage nickel-chrome, et est capable de refroidir non seulement le cœur du GPU mais aussi la mémoire et les circuits d'alimentation ensemble. En outre, afin de simplifier le processus d'installation, des patins thermiques sont déjà inclus pour les parties autres que le cœur du GPU.







Le couvercle supérieur du bloc d'eau est fait d'acrylique transparent et comprend une fonctionnalité d'éclairage LED RVB adressable qui est compatible avec divers logiciels tels que ASRock Polychrome, ASUS Aura Sync, BIOSTAR Vivid LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et Razer Chroma. Les dimensions externes du bloc d'eau sont de 270 mm de longueur, 135,5 mm de largeur et 30,7 mm d'épaisseur. Il est équipé de filetages G1/4″ x 4 et est livré avec une plaque arrière dédiée.



Disponibilité et Prix



Le prix de vente direct est de 265 Dollars, et les précommandes ont commencé ; numéro de modèle : BP-VG7900XTXRD).



