MSI ajoute trois PC portables de la gamme Modern Series.



Le PC portable 14 pouces full HD Modern 14 C11M comprend deux modèles : "Modern-14-C11M-9027JP" avec mémoire DDR4 de 8 Go et Modern-14-C11M-8027 avec mémoire DDR4 de 16 Go.











Les deux modèles sont équipés d'un processeur Core i7-1195G7 et d'un processeur Intel Iris Xe Graphics pour les fonctions graphiques. Ils disposent également d'un stockage SSD NVMe M.2 de 512 Go, d'un support LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax et du Bluetooth 5.2. L'interface comprend une caméra Web de 920 000 pixels, un lecteur de cartes microSD, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1, un port HDMI x 1 et un port combiné casque/microphone x 1.



La batterie lithium-ion a une capacité de 39,3 Whr/3 cellules/3 316 mAh et une autonomie en continu de 7 heures. Le corps mesure 319,9 mm de largeur, 223 mm de profondeur, 19,35 mm d'épaisseur et pèse 1,4 kg. Le système d'exploitation est préinstallé avec Windows 11 Home 64 bits, et le "Modern-14-C11M-9027JP" inclut également Microsoft Office Home & Business 2011.



Le modèle Modern-15-B11M-1127 est une variante de la série "Modern 15 B11M" qui comporte un écran à cristaux liquides Full HD de 15,6 pouces. Il est équipé d'un processeur Core i5-1155G7, d'un graphique Intel Iris Xe, d'une mémoire DDR4 de 16 Go, d'un stockage SSD NVMe M.2 de 512 Go, d'un support LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax et de Bluetooth 5.2. L'interface comprend une caméra Web de 920 000 pixels, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1, un port USB 2.0 Type-A x 2, un port HDMI x 1 et une prise combinée casque/microphone x 1.



Pas de date ni de prix pour le moment.



