INTEL nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version 101.4090 bêta.



Intel Graphics a publié aujourd'hui la dernière version de ses pilotes graphiques Arc GPU.



La version 101.4090 beta est livrée avec une optimisation pour le lancement du jeu :







La société a également corrigé un certain nombre de problèmes avec cette version. Pour les GPU discrets Arc "Alchemist", un problème de gel des applications avec "A Plague Tale : Requiem" a été corrigé. Des corruptions de boîte remarquées dans "Need for Speed : Unbound" ont également été corrigées. Pour les processeurs Intel Core avec des iGPU basés sur Xe LP, un problème de corruption de l'espace d'écran avec NFS : Unbound a été corrigé, ainsi qu'un crash intermittent de l'application avec Total War : Warhammer III en mode DirectX 11, et une corruption des couleurs dans Battlefield : 2042.



Gaming Support



- Forspoken.



Problèmes corrigés



Produits graphiques Intel Arc :



- A Plague Tale : Requiem (DX12) peut geler et planter l'application pendant le jeu.

- Need for Speed : Unbound (DX12) peut présenter des corruptions de la boîte pendant le jeu.



Produits dotés d'un processeur Intel Core :



- Need for Speed Unbound (DX12) peut présenter une corruption des couleurs de l'espace écran pendant le jeu.

- Total War : Warhammer III (DX11) Possibilité de plantage intermittent de l'application au lancement du jeu.

- Battlefield : 2042 (DX12) Risque de corruption des couleurs sur certaines cartes.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP