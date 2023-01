Mais quelle est la signification des lettres dans les noms des processeurs ?

Aujourd'hui, lors de l'achat d'un futur processeur, il n'est pas rare de se trouver confronté à des lettres qui précèdent ou suivent la dénomination de bon nombre de processeurs, tant chez Intel que chez AMD. Mais que désignent exactement ces lettres ? Notre confrère infomaxparis.com se propose d'éclaircir tout ceci dans un dossier très explicite :

Que ce soit quand on commence l’hardware ou quand on est plus expérimenté, on se frotte toujours aux noms des processeurs mais plus on les regarde plus on a l’impression qu'ils ont été lancés un peu au hasard, ou encore qu'ils possèdent des sens cachés qui font baisser vos FPS sur vos jeux favoris. Dans cet article nous allons essayer de démystifier un peu tout ça !



Au sommaire :

- Intel PC Fixe

- Intel PC Portable

- AMD PC Fixe

- AMD PC Portable

- Conclusion



Accédez au dossier