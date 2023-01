Comment tout savoir sur le socket M.2 ?

Ah ce fameux socket M.2 ! Il en a déjà fait couler de l'encre ! Mais savez vous tout ce qui se cache derrière cette dénomination ? Avec un connecteur, mais avec trois sockets spécifiques, et des dizaines de possibilités, il est parfois difficile de savoir quoi mettre sur quel socket et pour quelle utilisation ! Notre confrère nextinpact.com avait en son temps écrit un petit dossier sur le sujet, et ce dernier est toujours d'actualité pour ceux et celles qui veulent en découdre avec cette technologie du socket M.2 :

Le format M.2 se fait de plus en plus courant, notamment pour les SSD. Mais derrière cette dénomination se cache une multitude de possibilités : largeur, longueur, épaisseur ou clé. De quoi nous inciter à nous pencher sur ce standard pour vous proposer un petit guide de survie.

