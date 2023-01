THE GURU3D nous propose le test d'une nouvelle alimentation : La Seasonic Prime Titanium TX-1300w.







Aujourd'hui, nous mettons la nouvelle alimentation Prime Titanium TX-1300 de Seasonic sur notre banc d'essai. La société est principalement connue pour ses alimentations (comme Connect ou Focus SGX), mais nous avons aussi déjà testé leurs deux châssis (Q704 et Q503). Malgré tout, l'offre haut de gamme dans la gamme d'alimentations est la série Prime. La série a fait ses débuts en 2016, mais les TX-1300 et TX-1600 sont sortis en juillet 22. Toutes deux ne sont pas compatibles ATX 3.0 (cela viendra à la mi-décembre avec une famille d'alimentations Vertex). Néanmoins, l'une des nouveautés introduites dans les Prime Titanium TX-1300/TX-1600 (mais aussi dans les modèles PX-1300/PX-1600 compatibles 80 Plus Platinum) est le câble d'alimentation 12+4 broches compatible PCI Express® 5.0. Bien que le TX-1300 soit un nouveau PSU doté de deux connecteurs 12VHPWR, il n'est toujours pas compatible ATX 3.0. Vous obtenez un 16 broches capable de fournir jusqu'à 600 W (12+4). Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Les Geforce RTX 30xx/40xx Founders Edition fonctionneront avec les connecteurs Prime Titanium TX-1300 PCIe Gen5 tout simplement parce qu'elles n'ont pas besoin de plus de 450W. Les autres versions de RTX 4090 - peuvent obtenir plus que cela, ce qui devrait fonctionner aussi.







Sous le capot, nous avons une (quelle surprise) plateforme Seasonic avec la plus haute qualité et fiabilité qui distingue cette marque. Seasonic Prime Titanium TX-1300 est une alimentation ATX avec un mode semi-passif. Cette fois, il s'agit d'un modèle de 1300 Watt (en noir) avec un certificat 80 PLUS® Titanium, ce qui signifie qu'il a un rendement de 94% à 50% de charge @ 115 V, et de 96% @ 230 V. C'est crucial car moins d'énergie consommée est gaspillée (du moins pas en quantité significative), et cela devrait affecter votre facture énergétique. C'est essentiel en ces temps difficiles, où les prix de l'énergie sont montés en flèche récemment. En ce qui concerne le ventilateur, il est de 135 mm avec un contrôle PWM qui permet de réduire le bruit et de garder les températures sous contrôle. Il est possible de désactiver le mode sans ventilateur.







SEASONIC PRIME TITANIUM TX-1300 est un PSU entièrement modulaire ; même si les connecteurs de la carte mère ne sont pas fixés de façon permanente au boîtier, vous devez quand même utiliser la plupart d'entre eux. Presque tous les boîtiers ont maintenant un capot d'alimentation (du moins ceux de taille ATX), donc l'unité et les câbles seront cachés dans la plupart des scénarios. Il n'y a pas de variantes de couleurs, la seule disponible est le noir, mais c'est typique pour ce genre de produit. Nous pouvons convenir qu'il n'y a rien à désirer dans le département de la puissance. Les 1300 Watts disponibles dans l'unité examinée devraient être plus que suffisants pour la plupart des utilisateurs ; même un i9 13900K combiné à la Geforce RTX 4090 ne devrait pas être un problème. Le SEASONIC PRIME TITANIUM TX-1300 est construit avec des condensateurs 100 % japonais et d'autres composants haut de gamme pour obtenir la certification 80 Plus Titanium, ce qui lui confère une fiabilité et une durabilité accrues. Ok, regardons ce PSU de Seasonic, d'accord ? L'unité n'est pas compacte, puisqu'elle mesure 210 mm x 150 mm x 86 mm. Le prix de détail est d'environ 460 EUR. Une garantie de 12 ans couvre le SEASONIC PRIME TITANIUM TX-1300.



Voici la fiche technique :







