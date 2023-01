AMD nous propose les RADEON SOFTWARE Adrenalin Edition : 23.1.2.



AMD a publié aujourd'hui les pilotes Adrenalin 23.1.2 exclusivement pour la série Radeon RX 7900, ce qui en fait le troisième pilote consécutif de ce type. Il n'y a pas eu de nouveau pilote pour les GPU plus anciens, notamment la série RX 6000, y compris le RX 6950 XT, vieux de 7 mois, depuis le 8 décembre 2022 (48 jours maintenant), ce qui signifie que l'écrasante majorité des utilisateurs de Radeon AMD n'ont pas encore d'optimisation pour des jeux tels que Forspoken, et Valhiem.







Les derniers pilotes 23.1.2 ne fonctionnent qu'avec les RX 7900 XT et RX 7900 XTX. Ils introduisent l'optimisation jour zéro pour "Forspoken", et une poignée d'améliorations de fond pour l'API Vulkan. AMD a corrigé l'erreur "Delayed Write Failed" remarquée sous Windows 11 22H2, les performances inférieures aux attentes avec "SpaceEngine" et les problèmes de scintillement remarqués avec "Emergency 4".



Points forts



Soutien à :



- Forspoken,

- Compilateur IREE utilisant l'interface MLIR sur Vulkan,

- Extensions Vulkan supplémentaires. Cliquez ici pour plus d'informations.



Problèmes corrigés



- Le logiciel AMD : Adrenalin Edition peut ne pas se lancer avec le message d'erreur "Delayed Write Failed" sur Microsoft Windows 11 version 22H2.

- Des performances et un temps de chargement médiocres peuvent être observés en jouant à SpaceEngine.

- Des textures manquantes ou vacillantes peuvent être observées lors du jeu Emergency 4.



Pour télécharger les pilotes : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP