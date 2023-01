MSI publie quatre nouvelles cartes mères B760, dont la MAG B760M MORTAR MAX WIFI.



MSI a annoncé qu'il commencerait à proposer quatre modèles de cartes mères de jeu équipées du chipset Intel B760. Ces cartes mères, qui font partie de la série MAG, disposent d'un circuit d'alimentation à 12+1+1 phases avec 75A SPS et sont équipées en standard d'un LAN 2.5 Gigabit et d'une fonctionnalité LAN sans fil compatible Wi-Fi 6E + Bluetooth.



















L'un des modèles, " MAG B760M MORTAR MAX WIFI ", est équipé d'un générateur d'horloge " OC ENGINE " (compatible uniquement avec les processeurs Intel Core de 12e génération à partir du 27 janvier) et permet d'overclocker l'horloge de base pour augmenter les performances du CPU. Il s'agit d'une carte mère MicroATX avec des emplacements mémoire DDR5-7000 + x 4 (jusqu'à 128 Go), M.2 (PCI Express 4.0 x 4) x 2, SATA 3.0 x 6, et des emplacements d'extension pour PCI Express 5.0 (x16) x 1, PCI Express 4.0 (forme x4/x16) x 1, et PCI Express 3.0 (x1) x 1. Ce modèle sera vendu exclusivement par Tsukumo.



Une variante de ce modèle, "MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4", voit ses emplacements mémoire modifiés en DDR4-5333 x 4 (jusqu'à 128 Go) mais conserve les mêmes caractéristiques de base. Il sera également vendu exclusivement par Tsukumo.



Une autre variante, "MAG B760M MORTAR WIFI", omet deux ports "OC ENGINE" et SATA 3.0. Les spécifications détaillées et le fonctionnement réel peuvent être trouvés dans les revues.



Le dernier modèle, "MAG B760 TOMAHAWK WIFI", est une carte mère de jeu au format ATX avec des emplacements mémoire DDR5-7000 + x 4 (jusqu'à 128 Go), M.2 (PCI Express 4.0 x 4) x 3, SATA 3.0 x 4, et des emplacements d'extension pour PCI Express 5.0 (x16) x 1, PCI Express 3.0 (x4/x16 shape) x 1, et PCI Express 4.0 (x1) x 1.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D