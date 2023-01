Le fauteuil de jeu DXRacer AIR-PRO V2 est disponible avec un filet d'air pour une meilleure respirabilité.



DXRacer a annoncé le lancement de sa nouvelle chaise de jeu, la AIR-PRO V2. Cette chaise est conçue pour le marché domestique et utilise un filet d'air complet pour un maximum de confort et de respirabilité.















Le AIR-PRO V2 est une combinaison d'un cadre métallique moulé en 3D avec un design incurvé et d'une maille d'air qui offre une excellente respirabilité. Cela permet de s'asseoir confortablement même pendant de longues sessions de jeu sans se sentir étouffé. En outre, la chaise est dotée d'un grand support lombaire fixé par aimant qui combine un rembourrage molletonné lisse et confortable et une mousse à mémoire de forme élastique, ce qui évite que la charge ne soit concentrée en un seul point et augmente la durabilité de la maille d'air.



L'AIR-PRO V2 est disponible en quatre variantes de couleurs : noir uni, blanc cyan, blanc rouge et noir rouge. L'option noir uni est disponible en prévente sur la boutique en ligne officielle de DXRacer Japan à partir du 20 janvier. Le fauteuil a des dimensions de 720 mm de largeur, 720 mm de profondeur, 1 340 à 1 410 mm de hauteur, une hauteur d'assise de 470 à 540 mm, et un poids de 27 kg. La capacité de charge est d'environ 120 kg, et la taille recommandée est de 170 à 190 cm.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est fixé à 429 Dollars.



THE GURU3D