COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le PURITY RGB.



Compucase Enterprise, basée à Taiwan, a annoncé la sortie de son boîtier de PC mini-tour de la marque COUGAR, le COUGAR PURITY RGB.



















Le COUGAR PURITY RGB est un boîtier PC mini-tour élégant et charmant. Selon la société, il est conçu pour être un boîtier fonctionnel et minimaliste, avec une bande de LED ARGB sur le côté gauche du panneau avant pour une illumination supplémentaire. Le côté gauche comporte également un verre trempé de 3 mm d'épaisseur avec une charnière.



Le boîtier comporte des baies de lecteur pour 3,5 pouces shadow bay x2 (2,5 pouces en exclusivité) et 2,5 pouces shadow bay x2. Il comprend également des options de refroidissement telles que le ventilateur avant 120mmx2, le ventilateur supérieur 120mmx2 (taille 120/240mm), le ventilateur arrière 120mmx1 (taille 120mm) et un ventilateur ARGB 120mm intégré à l'arrière.



Il peut accueillir des refroidisseurs de CPU jusqu'à 160mm de haut, des cartes graphiques jusqu'à 305mm de long, et des blocs d'alimentation jusqu'à 160mm de profondeur. Les dimensions extérieures sont de 200 mm de large, 360 mm de profondeur et 392 mm de hauteur, et il est compatible avec les cartes mères MicroATX et Mini-ITX. Le boîtier est disponible en noir et en blanc.



Disponibilité et Prix



Les ventes commenceront le 26 janvier 2023. Le prix de vente prévu n'a pas encore été annoncé.



