NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 528.24 WHQL.



NVIDIA publie aujourd'hui la dernière version de ses pilotes GeForce Game Ready. La version 528.24 WHQL introduit une optimisation pour la prise en charge de DLSS 3 sur les jeux suivants : " Hitman 3 ", " Marvel's Midnight Suns " et " Deliver us Mars ".



Les pilotes ajoutent l'optimisation pour les jeux :





"Forspoken"



Ainsi que :





"Dead Space" (remake 2023)



Parmi les problèmes corrigés avec cette version, citons des améliorations de la stabilité avec Adobe Photoshop Pro, Photoshop et Lightroom ; l'instabilité de Photoshop 24.1 avec GeForce 528.02 lors de l'utilisation de GeForce Experience ; les fichiers ProRes RAW apparaissant complètement noirs dans les aperçus d'Adobe Premiere Pro ; les fenêtres transparentes apparaissant opaques dans Autodesk Alias ; et OctaneBench 2020 échouant par intermittence en raison d'une défaillance du moteur de rendu.



Game Ready



- Dead Space,

- Forspoken,

- DLSS 3 : Marvel's Midnight Suns, Hitman 3, et Deliver Us Mars.



Problèmes Corrigés



- Instabilité d'Adobe Premiere Pro, Photoshop et Lightroom avec 528.02 [3940086].

- Instabilité de l'application Adobe Photoshop 24.1 avec la version 528.02 lors de l'utilisation de GeForce Experience [3940488].

- [Adobe Premiere Pro] Les fichiers ProRes RAW apparaissent complètement noirs lors de la prévisualisation [3924753]

- Autodesk Alias : La fenêtre transparente attendue apparaît opaque [3891620].

- OctaneBench 2020 échoue par intermittence en raison d'une défaillance du moteur de rendu [3880988].



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



