Noctua présente le refroidisseur de CPU NH-L9a-AM5 à profil bas pour AMD Ryzen.



Noctua a présenté aujourd'hui la dernière nouveauté de sa série de refroidisseurs de CPU à profil bas NH-L9 : Avec une hauteur de seulement 37 mm, les nouveaux NH-L9a-AM5 et NH-L9a-AM5 chromax.black constituent un excellent choix pour les HTPC silencieux et ultra-compacts ou les systèmes SFF (Small Form Factor) utilisant les derniers processeurs Ryzen basés sur AM5 d'AMD.











"Les processeurs Ryzen 65 W d'AMD, qui viennent d'être lancés, sont idéaux pour construire des systèmes petits mais très puissants, et notre nouveau NH-L9a-AM5 est le refroidisseur parfait pour cela", explique Roland Mossig (CEO). "Il peut facilement refroidir les nouveaux 7900, 7700 et 7600 à des vitesses de ventilation ultra-silencieuses et offre une grande marge de manœuvre si les clients veulent les pousser au-delà de 65 W - nous avons en fait utilisé jusqu'à 130 W sur les Ryzen 7950X et 7900X !"







Depuis que les refroidisseurs NH-L9a originaux pour AM3 et AM4 ont reçu plus de 100 récompenses et recommandations de la part de sites web et de magazines internationaux consacrés au matériel informatique, la nouvelle révision AM5 s'appuie sur la même conception éprouvée du dissipateur thermique pour offrir d'excellentes performances de refroidissement à profil bas pour les derniers processeurs Ryzen d'AMD.







Avec une hauteur de seulement 37 mm, le NH-L9a est idéal pour les boîtiers extrêmement minces et, grâce à son faible encombrement, il offre une compatibilité totale avec la RAM et le PCIe, ainsi qu'un accès facile aux connecteurs proches du socket, même sur les cartes mères Mini-ITX très compactes. Le système de montage SecuFirm2 conçu sur mesure pour le socket AM5 facilite l'installation et, grâce au ventilateur NF-A9x14 92 mm hautement optimisé qui prend en charge le contrôle entièrement automatique de la vitesse via PWM, le NH-L9a-AM5 est remarquablement silencieux. La version chromax.black, avec son ventilateur noir et son dissipateur à revêtement noir, combine ces atouts avec un look furtif et élégant.



Complétés par le célèbre composé thermique NT-H1 de Noctua, le NH-L9a-AM5 et le NH-L9a-AM5 chromax.black combinent tout ce que les utilisateurs sont en droit d'attendre des grands refroidisseurs de Noctua dans un ensemble super compact et de qualité supérieure pour les constructions ITX et HTPC avec des processeurs AMD AM5.



Pour les clients qui souhaitent améliorer encore les performances du refroidisseur, le kit de conduit de ventilateur NA-FD1 en option permet de combler l'écart entre le refroidisseur et les panneaux latéraux perforés des boîtiers Small Form Factor. Cela permet au refroidisseur d'aspirer de l'air frais de l'extérieur à travers le panneau perforé, ce qui peut, selon la configuration, améliorer les températures du CPU de 5°C ou plus.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment.



Les Prix :



- NH-L9a-AM5 : 49.90 euros,

- NH-L9a-AM5 chromax.black : 59.90 euros.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits du NH-L9a-AM5 et du NH-L9a-AM5 chromax.black.



TECHPOWERUP