be quiet!, leader du marché des alimentations pour PC en Allemagne depuis 2007*, est fier d’annoncer la Pure Power 12 M, sa seconde gamme d’alimentations entièrement compatibles ATX 3.0, qui se décline en cinq modèles de 550, 650, 750, 850 et 1000 watts. Tous sont certifiés 80 PLUS® Gold et embarquent une technologie de pointe, notamment la topologie LLC et jusqu’à cinq connecteurs PCIe pour les cartes graphiques PCIe 5.0 et les cartes graphiques dotées de connecteurs PCIe 6+2. En outre, la Pure Power 12 M est dotée de câbles entièrement modulaires pour faciliter son installation. Cet ensemble fait de la Pure Power 12 M un choix à l'épreuve du temps pour tous ceux à la recherche d’un bloc d'alimentation alliant haute performance et silence pour leur carte graphique actuelle ou future. Autres nouveautés dans le portefeuille de produits be quiet!, les pâtes thermiques DC2 et DC2 Pro. La pâte thermique DC2 est le choix idéal pour tout système de refroidissement nécessitant un transfert de chaleur optimal, tandis que la DC2 Pro, une pâte thermique de métal liquide, offre un niveau extrême de performance de refroidissement pour les PC les plus exigeants.

La Pure Power 12 M inclut une prise en charge totale de la norme ATX 3.0, qui respecte les caractéristiques de puissance définies par le PCI Express 5.0. Contrairement à la norme ATX 2.X, qui supporte des pics de tension élevés mais ne définit pas de maximum au-dessus de la puissance nominale de l'alimentation, l’ATX 3.0 définit des valeurs cibles claires. Plus précisément, la connexion PCIe pour la carte graphique doit permettre des variations de tension jusqu'à trois fois la consommation électrique. La Pure Power 12 M est conçue pour gérer ces tensions transitoires extrêmes avec facilité. Les alimentations ATX 3.0 de 450 watts ou plus nécessitent un nouveau connecteur 12VHPWR, capable de fournir une puissance nettement supérieure. En outre, tous les modèles Pure Power 12 M offrent également jusqu'à quatre connecteurs PCIe 6+2 « traditionnels » pour une compatibilité totale avec les cartes graphiques. Ces caractéristiques font de ce bloc d'alimentation un produit extrêmement polyvalent et un choix idéal, aussi bien pour les systèmes nouvelle génération à venir que pour les systèmes haut de gamme actuels.

Dotée de la technologie LLC, la Pure Power 12 M offre une stabilité et une régulation de tension avancées. Tous les modèles sont certifiés 80 PLUS® Gold, avec une efficacité élevée allant jusqu'à 93,2 %, et comprennent une suite complète de fonctions de sécurité. Deux rails 12 V indépendants fournissent jusqu'à 1000 watts de puissance continue. La Pure Power 12 M intègre un ventilateur be quiet! de 120 mm exceptionnellement silencieux, contrôlé par la température de l’alimentation pour obtenir le meilleur équilibre entre refroidissement efficace et silence. Optimisées pour le flux d'air, ses pales réduisent les vibrations, permettant d'obtenir le fonctionnement le plus silencieux possible. La Pure Power 12 M comprend une gestion des câbles entièrement modulaire, pour simplifier l'installation des composants et réduire l'encombrement des câbles dans le boîtier. La conception, le design et le contrôle de la qualité des produits étant assurés en Allemagne, tous les modèles sont assortis d'une garantie constructeur de 10 ans.

La Pure Power 12 M sera disponible à partir du 7 février aux prix de vente conseillés suivants : 169,90 € (1000 W), 139,90 € (850 W), 119,90 € (750 W), 109,90 € (650 W), 94,90 € (550 W).

La nouvelle pâte thermique DC2 de be quiet! offre des performances de refroidissement supérieures à celles de la pâte thermique générique fournie avec la plupart des ventirads. Avec une conductivité thermique élevée, la DC2 est le choix idéal pour toute application qui nécessite un transfert de chaleur optimal entre le CPU et le système de refroidissement. Pour ceux désireux d’aller plus loin, be quiet! propose sa première pâte thermique de métal liquide : la DC2 Pro, qui s'adresse aux passionnés et aux utilisateurs professionnels. Elle est idéale pour une application dans les configurations PC les plus exigeantes, qu'elle soit utilisée pour le ventirad ou bien à d'autres fins telle que l'optimisation des performances de refroidissement de la carte graphique.

Les DC2 et DC2 Pro seront aussi disponibles à partir du 7 février au prix de 7,90 € et 11,90 € respectivement.