L'adaptateur ModDIY et Cable Mod 12VHPWR en angle de 90° disponible.



Les premiers adaptateurs d'alimentation coudés pour les GPU RTX 40 sont maintenant disponibles dans le commerce et un utilisateur sur Reddit a déjà acheté un tel adaptateur 12VHPWR chez modDIY et l'utilise déjà avec son ASUS TUF RTX 4090. Bien entendu, il résout le principal problème du câble d'origine, à savoir l'espace nécessaire lors du pliage.







L'adaptateur utilisé actuellement est équipé d'une connexion spéciale à 90 degrés. Ce connecteur permet de placer les quatre câbles PCIe à 8 broches entrant dans l'adaptateur en dessous ou au-dessus de la carte (cela dépend du modèle). Tous les adaptateurs 12VHWPR classiques nécessitent un espace d'au moins 35 mm pour être pliés, mais ce luxe n'est pas à la portée de nombreux utilisateurs disposant de boîtiers plus petits. Lorsque les premiers rapports sur la fonte des câbles ont fait surface, de nombreux utilisateurs ont décidé de préférer utiliser leurs GPU RTX 40 avec un boîtier ouvert pour le moment. Nous espérons que les adaptateurs coudés résoudront ce problème.







D'autres fabricants d'alimentations et de câbles sont également entrés en scène. Ainsi, CableMod présente enfin son projet de connecteur à 90 degrés. Cet adaptateur nécessite toujours l'utilisation du câble d'origine, mais il sera encore plus beau grâce à plusieurs designs personnalisés en préparation. L'entreprise travaille également sur quatre configurations différentes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, certaines cartes graphiques ont le connecteur 12VHPWR tourné, tandis que certains utilisateurs préféreront faire passer les câbles sous la carte, et d'autres encore préféreront utiliser l'espace au-dessus de la carte.



En outre, CableMod fournit des modèles 3D à imprimer pour vérifier que le connecteur s'adapte comme prévu. La seule mauvaise nouvelle est que ces adaptateurs CableMod ne sont pas encore disponibles en magasin, mais ils devraient l'être dans les prochaines semaines (peut-être d'ici la fin février). D'ailleurs, nous avons déjà commandé les adaptateurs - la date de livraison est toujours ouverte.







IGOR'S LAB