Les processeurs AMD Ryzen 7000 X3D avec 3D V-Cache sont débloqués pour l'overclocking.

AMD confirme le support de l'overclocking pour les CPU Ryzen 7000 X3D "3D V-Cache", un design débloqué pour les overclockers



Il y a eu un débat sur la question de savoir si AMD offrirait un support d'overclocking pour les CPU Ryzen 7000 X3D ou non et alors que la société n'a pas été claire sur le support d'overclocking au lancement, elle a maintenant plus ou moins confirmé que les CPU Ryzen 7000 X3D "3D V-Cache" ont une conception débloquée, ce qui signifie que les utilisateurs seront en mesure d'ajuster le BCLK comme ils le souhaitent. Bien qu'AMD ait listé le support OC "Unlocked", ils ont toujours recommandé aux utilisateurs d'aller avec les options d'auto-tuning telles que Curve Optimizer avec PBO.







AMD recommande aux utilisateurs d'opter pour Curve Optimizer, car il offre le meilleur équilibre entre les performances globales du processeur, mais l'overclocking des fréquences dures est verrouillé, tout comme les puces Zen 3D V-Cache de la génération précédente. Selon l'équipe rouge, les voltages sont devenus plus agressifs cette fois-ci, allant jusqu'à 1,4V contre la limite de 1,1V sur le CPU Ryzen 7 5800X3D. Le cache L3 empilé sur la puce est très sensible aux températures élevées et à la tension supplémentaire, et il est possible que les puces se cassent si elles sont modifiées, d'où un verrouillage dur comme la génération précédente. Ainsi, les CPU AMD Ryzen 7000 X3D doivent faire avec la tension limitée qu'ils ont pour bénéficier du PBO et du Curve Optimizer.















1,4V est encore beaucoup de tension à travailler avec et nous pouvons nous attendre à quelques overclocks décent de l'AMD Ryzen 7000 X3D "3D V-Cache" CPUs. Cette mise à jour vient d'AMD quelques semaines seulement après qu'elle ait indiqué par erreur que la date de sortie des processeurs était le 14 février, ce qui s'est avéré faux et la société a dû publier une déclaration à ce sujet. Il pourrait s'agir d'un autre cas similaire, mais nous devrons attendre de voir si c'est vrai ou non.



Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les CPU Ryzen 7000 X3D d'AMD seront lancés le mois prochain et qu'ils seront les processeurs de jeu les plus rapides de la planète lorsqu'ils arriveront dans les rayons. L'overclocking sera un plus, mais même sans OC, ces puces ont un énorme marché pour réussir si elles offrent le bon type de performance et de valeur.



Spécifications du processeur de bureau AMD Ryzen 7000 Raphael :







