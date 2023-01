COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le COUGAR Dust 2.



Compucase, dont le siège social est à Taiwan, a annoncé la sortie nationale de son boîtier Mini-ITX de marque COUGAR, le COUGAR Dust 2. Ce nouveau modèle, " Dust 2 2022 Version ", a été lancé mondialement le 30 juillet 2021, mais la différence de spécifications entre cette version et la précédente n'est pas encore claire.











L'extérieur du COUGAR Dust 2 présente de l'aluminium sablé sur les panneaux avant et arrière, avec une texture et un design uniques obtenus par un processus de pliage plutôt que par une surface plane. Une poignée de transport est également fournie pour plaire à ceux qui recherchent un PC portable. À l'intérieur, le boîtier dispose d'espaces séparés pour la carte graphique et le CPU/le bloc d'alimentation, chacun avec une disposition de flux d'air qui tient compte de l'évacuation de la chaleur pour un fonctionnement stable. Le boîtier a des dimensions de 175 mm de largeur, 403 mm de profondeur et 335 mm de hauteur (poignée incluse), avec la possibilité d'installer des cartes graphiques jusqu'à 330 mm de longueur, des refroidisseurs de CPU jusqu'à 70 mm de hauteur et des unités d'alimentation jusqu'à 160 mm de profondeur.















La disposition des ventilateurs de refroidissement comprend deux ventilateurs standard de 120 mm sur le dessus, avec deux baies de 2,5 pouces et une baie de 3,5 pouces pour le stockage. Le boîtier peut également accueillir un radiateur de 280 mm. Le produit est également livré avec une carte riser compatible PCIe (x16) Gen 3.



Disponibilité et Prix



Les ventes commenceront le 27 janvier 2023, sans qu'aucun prix officiel n'ait encore été annoncé sur le marché.



THE GURU3D