Mais quelles sont les meilleures cartes graphiques du moment pour jouer en 2023 ?

C'est la question que bon nombre de joueurs peuvent se poser, d'autant qu'en fonction du budget, et de la définition (Full HD, 1440p ou plus encore), il y a de quoi faire, et dans certains cas, avec des cartes qui peuvent parfois dater un peu. Notre confrère Clubic se propose donc de vous éclairer sur différentes options en fonction de vos critères :

Au sommaire :

- pour démarrer en 1080p

- pour jouer en 1440p

- la reine de la 4K

Quelle est la meilleure carte graphique pour vous ? Dans le parcours d'un joueur, le choix d'une carte graphique n'est pas de ceux qu'il faut prendre à la légère. Composant essentiel d'une machine taillée pour le jeu — mais pas seulement — la carte graphique tient une place sans cesse plus importante. Tâchons de guider vos choix en cette période où la plupart d'entre elles sont de nouveau en stock et à des prix très intéressants.

