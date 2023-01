Les cartes mères Intel série 700 pour les processeurs de 12e et 13e génération seraient équipées d'un contrôleur Ethernet I226-V 2.5GbE défectueux.



Les cartes mères Intel de la série 700 pour les processeurs de 12e et 13e génération seraient équipées d'un contrôleur de réseau local Ethernet I226-V défectueux, rapporte TechPowerUp. Intel, Microsoft, ASUS et certaines communautés Reddit font état de chutes aléatoires de leur connexion, ce qui amène les utilisateurs et les concepteurs à se demander si le contrôleur ne présente pas un défaut de conception. Intel n'a pas fait de déclaration officielle concernant ce problème, mais ce n'est pas non plus un nouveau problème pour la société.







Le contrôleur Ethernet 2,5 GbE I226-V d'Intel pourrait présenter le même défaut que le contrôleur Ethernet I225-V, à savoir des interruptions de connexion occasionnelles pour les utilisateurs



Le contrôleur I225-V, le prédécesseur du I226-V, présentait également des défauts, tels que des coupures de connexion réseau et des pertes de performance. Ces problèmes étaient liés au matériel, ce qui signifie qu'il fallait remplacer le matériel au lieu de mettre à jour le micrologiciel. Intel a publié le contrôleur I225-V2 pour mettre à jour le matériel et atténuer les problèmes de la version précédente. Pourtant, les utilisateurs n'ont pas voulu acheter une carte mise à jour pour ces problèmes et ont réduit la connexion à 1GbE au lieu de la quantité totale.



Il est rapporté que les baisses de connexion de l'I226-V actuel ne durent pas longtemps et sont rapidement résolues, mais elles peuvent être perceptibles lors des jeux, des téléchargements de gros fichiers et de certaines conférences téléphoniques. Les utilisateurs qui souhaitent observer les baisses de connexion en temps réel peuvent consulter les "Journaux Windows" dans l'"Observateur d'événements Windows", puis cliquer sur "Système".







En outre, vous pouvez consulter le fichier "e2fnexpress" et rechercher les mentions d'erreur Event 27 et Event 32. Il n'y a pas de mise à jour des pilotes qui puisse résoudre ce problème, et TechPowerUp a essayé la solution de contournement 1 GbE, comme mentionné précédemment, mais n'a pas réussi à résoudre complètement le problème.



Certaines cartes mères plus chères de la série Raptor Lake 700 ont des contrôleurs Ethernet doubles sur la carte mère et peuvent passer à l'une des options de contrôleur tiers de Realtek et Marvell de la société ou utiliser l'intégration Wi-Fi sur la carte à la place. Cependant, si vous avez une carte mère moins chère, les utilisateurs devront débourser de l'argent supplémentaire pour acheter un adaptateur sans fil ou un adaptateur réseau PCIe pour leur système PC.



WCCFTECH