MSI nous propose un nouvel écran PC Gamers : Le G271CQP E2.



Visualisez votre victoire avec le moniteur MSI G271CQP E2 Curved Gaming™. Doté d'une dalle de 2560 x1440, d'un taux de rafraîchissement de 170hz et d'un temps de réponse de 1ms, le G271CQP E2 vous donnera l'avantage compétitif dont vous avez besoin pour terrasser vos adversaires. Doté de la technologie AMD FreeSync Premium, le G271CQP E2 peut faire correspondre le taux de rafraîchissement de l'écran à celui de votre GPU pour une jouabilité ultra-fluide. Assurez-vous de pouvoir faire mouche avec toutes les dernières technologies intégrées au moniteur MSI Curved Gaming™ pour le jeu compétitif.















Voyez chaque moment avec la plus grande netteté



Les moniteurs de jeu MSI ont un taux de rafraîchissement rapide de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Faites l'expérience d'un jeu fluide avec un taux de rafraîchissement et un temps de réponse rapides, qui vous donnent l'avantage dans les jeux rapides.



Le plus

Affichage vivant



Le moniteur de jeu MSI est équipé de la technologie HDR qui peut produire des images avec plus de détails, une gamme de couleurs plus large et un aspect plus similaire à ce qui est vu par l'œil humain par rapport à un moniteur traditionnel. Windows 11 Auto HDR est pris en charge, veuillez consulter le lien ci-dessous pour en savoir plus sur Auto HDR et comment l'activer.



VISION DE NUIT



Que votre écran soit entièrement noir ou que quelques parties seulement présentent des ombres importantes. Laissez le premier tuner noir intelligent au monde illuminer votre journée en faisant ressortir les fins détails des zones sombres.



Couleur véritable



Le moniteur de jeu MSI a une plus grande couverture de gamut par rapport aux moniteurs généraux. Les couleurs et les détails du jeu seront plus réalistes et plus raffinés, pour pousser l'immersion à ses limites.



TAILLÉ SUR MESURE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT



Le moniteur de jeu MSI est conçu pour vous offrir le plus grand confort possible lorsque vous jouez. Grâce aux possibilités d'inclinaison (-5°~20°), d'abaissement et de relèvement (0~90mm) et de pivotement (-30° ~ 30°), vous pouvez facilement modifier la position de l'écran pour une ergonomie maximale et une expérience visuelle optimale.



D'un bout à l'autre



Avec un cadre super étroit, profitez de la meilleure immersion possible dans les jeux les plus récents grâce à une configuration multi-moniteur à 180 degrés. Profitez d'une meilleure continuité entre les écrans tout en jouant à des jeux, en travaillant ou en utilisant l'informatique en général.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



Grâce à leur grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI offrent une plus grande marge de manœuvre pour placer votre moniteur dans votre installation sans renoncer à une expérience visuelle optimale. Les couleurs et les détails resteront nets sous un plus grand nombre d'angles par rapport aux autres moniteurs dont l'angle de vision est plus réduit.



MOINS DE LUMIÈRE BLEUE PRO



Les moniteurs MSI sont optimisés pour produire moins de lumière bleue, ce qui vous permet de jouer plus longtemps sans vous fatiguer les yeux.



NOUS AVONS ENTENDU QUE VOUS AIMEZ L'ESPACE DE TRAVAIL



Le MSI G271CQP E2 prend en charge les fonctions d'incrustation d'image (PIP) et d'incrustation d'image (PBP) pour créer une variété de dispositions différentes adaptées à l'optimisation de votre flux de travail ou de votre configuration de jeu. Grâce à l'application de contrôle de l'écran exclusive de MSI, vous pouvez diviser rapidement jusqu'à 5 panneaux et proposer jusqu'à 10 modes de division pour différentes situations multitâches.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 26 janvier 2023. Le prix sera de : 329 Dollars.



MSI