Alphacool propose la série de plaques Core Distro.



La plaque de distribution comporte un réservoir intégré avec un couvercle de pompe pour les pompes VPP/D5. Grâce à la disposition des raccords G1/4", les trajets de tuyauterie compliqués et déroutants font partie du passé.







Les connecteurs G1/4" en laiton chromé sont un élément beau et élégant de la plaque de distribution Core. Encastrés dans l'acrylique et munis d'un joint torique, les connecteurs sont absolument étanches et renforcent le look épuré et fonctionnel de la série Alphacool Core Design. Les raccords ne sont pas vissés directement dans l'acrylique pour éviter les fissures et les fuites qui en résultent.







La plaque Distro Core d'Alphacool est fabriquée en acrylique de haute qualité, ce qui permet une vue claire du liquide de refroidissement et fournit un éclairage brillant grâce aux LED aRGB intégrées et adressables numériquement.



Avec l'aide du kit de montage Core Push inclus, la Distro Plate peut être facilement montée sur le panneau du boîtier ou sur un radiateur. Cela garantit un positionnement stable ainsi qu'un démontage facile pour les projets de maintenance ou d'expansion. La plaque Distro Core est maintenant disponible en version 240 mm ou 360 mm avec un placement à gauche ou à droite du sommet de la pompe dans la boutique en ligne Alphacool.



Données techniques



Plaque Distro Core 240 gauche VPP/D5 :



- Dimensions : (L x l x h) 240 x 125 x 42 mm,

- Volume : 164ml,

- Compatibilité avec la pompe : D5,

- Filetages : 8x filetage intérieur G1/4" / 1x port de vidange,

- Quantité de LEDs numériques RVB : 12.



Plaque Distro Core 240 droite VPP/D5 :



- Dimensions : (L x l x h) 240 x 125 x 42 mm,

- Volume : 164ml,

- Compatibilité avec la pompe : D5,

- Filetages : 8x filetage intérieur G1/4" / 1x port de vidange,

- Quantité de LEDs numériques RVB : 12.



Plaque Distro Core 360 gauche VPP/D5 :



- Dimensions : (L x l x h) 360 x 125 x 42 mm,

- Volume : 309ml,

- Compatibilité avec la pompe : D5,

- Filetages : 10x filetage intérieur G1/4" / 1x port de vidange,

- Quantité de LEDs numériques RVB : 18.



Plaque Distro Core 360 droite VPP/D5 :



- Dimensions : (L x l x h) 360 x 125 x 42 mm,

- Volume : 309ml,

- Compatibilité avec la pompe : D5,

- Filetages : 10x filetage intérieur G1/4" / 1x port de vidange,

- Quantité de LEDs numériques RVB : 18.



Pas de date ni de prix pour le moment.



