ASROCK nous propose une nouvelle carte graphqiue : Radeon RX 7900 XTX AQUA 24Go.



La société ASRock, basée à Taïwan, a annoncé qu'elle commencerait à vendre trois nouveaux modèles de cartes graphiques de la série Radeon RX 7900 le 27 janvier 2023. Parmi elle, la version refroidie par liquide.







Le nouveau modèle, baptisé Radeon RX 7900 XTX AQUA 24GB OC, est la première carte graphique de la société à être refroidie par eau et comporte un bloc d'eau unique "AQUA Liquid Cooling System" qui utilise une plaque de cuivre nickelé de haute pureté et un moteur à micro-canaux à jet. La nouvelle carte graphique est également dotée d'un puissant circuit d'alimentation 22 phases et d'une fonction d'éclairage LED RVB adressable avec prise en charge de Polychrome Sync. Les principales spécifications de la carte comprennent une horloge de jeu de 2 510 MHz, une horloge d'accélération de 2 680 MHz, une vitesse de mémoire de 20 Gbps, une largeur de bus mémoire de 384 bits et une mémoire vidéo GDDR6 de 24 Go.







Les interfaces de sortie de la carte comprennent DisplayPort 2.1 x 3, HDMI 2.1 x 1, un connecteur d'alimentation auxiliaire 8 broches x 3 broches et un bloc d'alimentation de 1 000 W. La carte mesure 275 mm de long, 157 mm de large, 22 mm d'épaisseur, et pèse 1 450 g. Le système unique de refroidissement par eau de la société et le puissant circuit d'alimentation à 22 phases font de la Radeon RX 7900 XTX AQUA 24GB OC un choix idéal pour les joueurs et les passionnés à la recherche d'une carte graphique puissante et fiable. L'ajout d'une fonction d'éclairage LED RVB adressable avec prise en charge de Polychrome Sync ajoute également un nouveau niveau de personnalisation à la carte.







Dans l'ensemble, les nouveaux modèles de la carte graphique Radeon RX 7900 series d'ASRock sont sûrs de séduire un large éventail de joueurs et de passionnés à la recherche d'une carte graphique puissante, fiable et personnalisable. L'accent mis par la société sur la haute performance et la personnalisation fait de ces modèles un choix génial pour quiconque cherche une nouvelle carte graphique en 2023.



Disponibilité et Prix



La carte sera disponible en date du 27 janvier 2023. Le prix sera de : 1 149 Dollars.



