QNAP lance le TS-1655, un système de stockage hybride 2.5GbE haute capacité avec un processeur Intel à 8 cœurs.



QNAP Systems, Inc, un innovateur de premier plan dans le domaine de l'informatique, des réseaux et des solutions de stockage, présente aujourd'hui le TS-1655, un NAS tour 2,5 GbE de grande capacité qui peut accueillir douze disques durs de 3,5 pouces et quatre disques durs solides de 2,5 pouces. Conçu avec une architecture de stockage hybride qui équilibre les performances et le coût, le TS-1655 intègre une puissance de calcul de 8 cœurs, un haut débit de 2,5 GbE et une extension PCIe pour améliorer l'efficacité de l'entreprise pour le partage de fichiers entre équipes, la collaboration, la sauvegarde et la reprise après sinistre, et la virtualisation.



"Le TS-1655 trouve un équilibre entre coût et performance grâce à sa conception de stockage hybride HDD/SSD, tout en prenant en charge le RAID 50/60 qui offre aux utilisateurs de NAS haute capacité une meilleure protection des données et une utilisation optimale de l'espace de stockage ", déclare Andy Chuang, chef de produit chez QNAP, qui ajoute : " De plus, sa conception axée sur les SSD comprend des emplacements PCIe NVMe M.2 intégrés et des baies SSD 2,5 pouces dédiées pour les applications professionnelles exigeantes en termes de performances, tout en permettant un stockage hiérarchisé pour une rentabilité maximale. "







Le TS-1655 utilise un processeur Intel Atom C5125 à 8 cœurs cadencés à 2,8 GHz qui prend en charge la technologie Intel QuickAssist (QAT) et est doté de quatre emplacements UDIMM DDR4 (8 Go préinstallés) qui peuvent être mis à niveau à 128 Go pour prendre en charge des charges de travail plus élevées. La mémoire à code correcteur d'erreur est également prise en charge afin d'offrir des performances et une fiabilité de niveau serveur pour les environnements informatiques d'entreprise robustes. En installant une carte réseau 25 GbE à double port, le TS-1655 offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles exceptionnelles de 3 499/2 465 Mo/s.



Le TS-1655 est doté de deux ports réseau RJ45 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) qui prennent en charge le trunking de port pour l'équilibrage de charge et la tolérance aux pannes, aidant ainsi les entreprises dans les applications exigeantes en bande passante, notamment la virtualisation, les transferts de fichiers volumineux, la sauvegarde/restauration à grande vitesse et les applications en temps réel. Il peut fonctionner avec les commutateurs 2.5 GbE/10GbE gérés/non gérés de QNAP pour établir des environnements réseau de bureau rapides, sécurisés et évolutifs sans dépasser le budget. Le TS-1655 prend en charge SR-IOV et dispose de trois emplacements PCIe pour étendre les capacités du NAS avec diverses cartes d'extension, telles que des cartes réseau 5/10/25 GbE, des cartes QM2 pour ajouter des SSD M.2 ou des ports réseau 2.5 GbE/10GbE, des cartes Fibre Channel pour créer un stockage SAN et des cartes d'extension de stockage pour connecter des boîtiers d'extension de stockage QNAP.



Le TS-1655, fiable et multitâche, répond aux exigences de stockage en matière de sécurité, de sauvegarde, de partage de fichiers et de gestion centralisée, et assure la protection des données grâce aux snapshots qui permettent une restauration instantanée pour se protéger contre l'impact des ransomwares. D'autres fonctions adaptées aux entreprises incluent : l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs, la simplification des tâches de sauvegarde locale/à distance/en nuage, la facilitation de la sauvegarde VMware /Hyper-V, le déploiement d'une passerelle de stockage en nuage, la création d'un stockage objet compatible S3 sur le NAS, et bien plus encore.



Spécifications principales



TS-1655-8G :



Modèle tour, 12 baies pour disques durs SATA 6 Gbps de 3,5 pouces et 4 baies pour disques durs à état solide SATA 6 Gbps de 2,5 pouces remplaçables à chaud, processeur Intel Atom C5125 à huit cœurs cadencés à 2,80 GHz, 8 Go de mémoire DDR4 (1 x 8 Go, extensible à 4 x 32 Go), 2 emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3, 2 ports RJ45 2,5 GbE, 3 emplacements PCIe Gen 3 x4, 4 ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP