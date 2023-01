TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte mère : La EVGA Z790 CLASSIFIED.







Fondée en 1999, EVGA est devenue une entreprise surtout connue pour ses cartes graphiques. Depuis que la société s'est retirée du marché des cartes graphiques, elle s'est concentrée sur le développement de ses périphériques pour PC, de ses refroidisseurs de CPU, de ses alimentations et de son portefeuille de cartes mères, afin de devenir un nom familier pour tous les types d'utilisateurs d'ordinateurs.



Avec le lancement de la 13e génération de processeurs Intel, dont le nom de code est Raptor Lake, à la fin de l'année 2022, un rafraîchissement des chipsets a été effectué en utilisant le même socket LGA 1700, compatible avec les processeurs Intel de 12e génération existants. Il est courant de voir une gamme de cartes mères rafraîchie de cette manière. Habituellement, les rafraîchissements sont accompagnés de quelques améliorations et offrent de nouvelles technologies et fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles pour les fabricants de cartes mères auparavant.



Bien qu'aucune nouvelle technologie n'ait été introduite qui ne soit pas déjà présente dans la gamme Intel Z690, le chipset Z790 offre plus d'options USB haute vitesse et une meilleure prise en charge globale de la mémoire. Ces changements sont mineurs par rapport aux nouveaux processeurs. Cependant, Intel prend toujours en charge la mémoire DDR4 avec les processeurs de 13e génération, ce qui permet la coexistence d'options plus économiques.







Ce que nous avons ici aujourd'hui est la EVGA Z790 CLASSIFIED, qui est l'une des deux seules cartes mères proposées par EVGA pour ce chipset. EVGA n'a pas de convention de dénomination commune en dehors de la série de cartes mères XOC Dark K|NGP|N, les autres produits peuvent porter le même nom mais sont uniques à la plateforme supportée. La Z790 CLASSIFIED est un produit phare d'EVGA destiné au grand public, conçu pour présenter ce qu'EVGA a de mieux à offrir à tous, des novices d'entrée de gamme aux utilisateurs chevronnés. Il n'est pas en concurrence directe avec le Z790 Dark K|NGP|N, car il est conçu pour les overclockers sérieux qui ne s'arrêteront pas avant d'avoir extrait chaque bit de performance du système en question.



En utilisant le facteur de forme E-ATX, l'EVGA Z790 CLASSIFIED a un VRM robuste configuré comme une configuration 14+2+2 et 105 A étages de puissance. Il prend également en charge les solutions DDR5 et PCIe 5.0-ready. En ce qui concerne la connectivité, EVGA vous couvre avec huit ports SATA, trois sockets M.2 Gen 4 et deux ports USB4 (40 Gbps). Le WiFi 6E et le LAN 10 GbE sont également disponibles pour ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement. Cette revue est longue et il y a beaucoup à couvrir, alors allons-y et regardons de plus près le EVGA Z790 CLASSIFIED.



