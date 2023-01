Une astuce d'overclocking pour les processeurs Raptor Lake non-K d'Intel vient de recevoir un coup dévastateur.



Si vous suivez l'actualité matérielle, vous vous souvenez probablement de la découverte que les processeurs Core de 12e génération d'Intel, même ceux qui ne portent pas le suffixe " K ", pouvaient être overclockés sur des cartes mères sophistiquées dotées d'un générateur d'horloge externe. Eh bien, il se trouve que, bien que la société s'en soit vantée au départ, c'était apparemment le résultat d'une erreur de la part d'Intel - une erreur qu'elle a maintenant rectifiée pour la 13e génération. En d'autres termes : pas de BCLK OC pour Raptor Lake.







Pour ceux qui ne sont pas familiers, nous allons vous expliquer. L'overclocking BCLK est la méthode ancestrale qui consiste à modifier la fréquence d'horloge de base de la carte mère à partir de laquelle toutes les autres fréquences d'horloge sont dérivées. Vous devez procéder de cette manière sur les processeurs non-K car leurs multiplicateurs ne sont pas modifiables. Naturellement, cela augmente également la fréquence d'horloge du processeur, puisque ses propres horloges dépendent toutes de la BCLK, mais cela peut également créer des problèmes de stabilité car cela modifie les vitesses des autres fréquences d'horloge sur la carte. C'est pourquoi vous avez besoin d'un générateur d'horloge externe.





"Le Core i5-12400 overclocké de Der8auer a le meilleur framerate minimum dans Far Cry 6"



Des gens ont découvert que les CPU "non-K" de la 12ème génération pouvaient être overclockés de cette manière, mais cela n'avait pas beaucoup d'intérêt au début, car toutes les cartes mères capables d'OC BCLK étaient des cartes mères overclockées haut de gamme. En d'autres termes, la promesse d'acheter un processeur bon marché et de l'insérer dans n'importe quelle vieille carte mère pour obtenir ensuite des gains énormes en overclocking était vouée à l'échec.







Cependant, des fournisseurs de cartes mères comme MSI ont publié des cartes telles que la MAG B660M Mortar Max. Il s'agit d'une carte mère relativement bon marché qui ne prend même pas en charge l'overclocking normal du processeur, mais elle inclut un générateur d'horloge externe et une bascule dans le firmware du système pour revenir au microcode qui rendait ce type d'overclocking possible. Avec cette carte bon marché et un Core i5-12400 bon marché, vous pourriez avoir votre propre processeur Alder Lake à six cœurs et 5 GHz, offrant d'immenses performances de jeu pour un prix modique.







Eh bien, accrochez-vous pour la 13e génération, car Tom's Hardware rapporte que même sur une carte ainsi équipée, ce type d'overclocking n'est pas disponible avec un CPU Raptor Lake. Le site a publié les images ci-dessus, qui montrent clairement que si l'astuce fonctionne toujours avec les CPU de la 12e génération, elle n'est tout simplement pas disponible sur Raptor Lake.







C'est un peu dommage, étant donné que les derniers processeurs d'Intel offrent quelques améliorations significatives pour les performances de jeu, notamment la présence d'un cache L2 supplémentaire dans chaque cœur de processeur. Cependant, ce n'est pas le cas pour les puces bas de gamme que vous voudriez probablement overclocker avec cette méthode. Les puces moins chères de la 13e génération comportent plus de cœurs E que leurs équivalents de la 12e génération, mais elles n'utilisent pas la nouvelle architecture de cœur.



Il n'est pas impossible qu'un hacker entreprenant puisse créer un microcode modifié étant donné les similitudes entre les processeurs de 12e et 13e génération, mais nous ne retiendrons pas notre souffle. Le piratage du microcode d'un processeur relève d'une magie très profonde, et les avantages d'une telle opération seraient probablement très limités.



