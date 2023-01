COUGAR présente les refroidisseurs de CPU Poseidon LT et Poseidon LT ARGB AIO.



COUGAR présente sa première addition à sa gamme de refroidisseurs liquides tout-en-un cette année - les refroidisseurs liquides de CPU tout-en-un Poseidon LT et Poseidon LT ARGB. Les séries COUGAR Poseidon LT et Poseidon LT ARGB ont des spécifications identiques à l'exception des ventilateurs de refroidissement fournis pour le radiateur, les modèles ARGB étant équipés de ventilateurs de la série COUGAR VA avec des LED ARGB contrôlables.







Les séries COUGAR Poseidon LT et COUGAR Poseidon LT ARGB comportent trois modèles basés sur la taille des radiateurs : 240, 280 et 360. Les Poseidon LT et Poseidon LT ARGB de COUGAR sont les solutions parfaites pour les joueurs qui ont besoin d'un refroidissement puissant du CPU avec des visuels RGB étonnants. Les séries Poseidon LT et Poseidon LT ARGB de COUGAR sont compatibles avec les derniers sockets AMD et Intel courants, notamment AMD AM5 et Intel LGA 1700.



Tête de pompe à LED RVB vibrante et éblouissante



Le bloc d'eau COUGAR Poseidon LT Series réunit toute la fiabilité et les performances que vous attendez d'un refroidisseur de CPU haut de gamme avec une tête de pompe à LED RVB vibrante et éblouissante pour illuminer vos constructions de jeu remarquables.



Bloc d'eau ARGB



Le bloc d'eau du COUGAR Poseidon LT et du COUGAR Poseidon LT ARGB allie fiabilité et performance. Il fonctionne avec une pompe régulière et silencieuse qui fonctionne jusqu'à 3200RPM, tout comme un cœur fort. Le support de montage ci-joint est également compatible avec tous les principaux socles de CPU pour une installation rapide.



Télécommande d'éclairage



Les joueurs peuvent utiliser la télécommande sans fil jointe pour définir le mode d'éclairage sans installer de logiciel. Il fournit plus de 100 effets d'éclairage ARGB étonnants, y compris la sélection des couleurs, le mode d'éclairage, le réglage de la luminosité, la vitesse d'écoulement et d'autres effets d'éclairage, ce qui permet de faire des choix plus amusants pour construire le système PC le plus unique.



SYNC ARGB avec le logiciel d'éclairage de la carte mère



Les refroidisseurs COUGAR Poseidon LT et COUGAR Poseidon LT ARGB prennent en charge les logiciels ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome.



Ventilateurs de la série COUGAR VA : ventilateur ultime ARGB et radiateur (COUGAR Poseidon LT ARGB Series)

Le ventilateur de la série COUGAR VA intégré au Poseidon LT ARGB a une vitesse extrêmement élevée qui peut atteindre 2000 tours/minute. En outre, la conception maximisée du ventilateur apporte un meilleur flux d'air et une meilleure pression statique que les autres. Il prend également en charge le contrôle PWM et peut se synchroniser avec le COUGAR Poseidon LT ARGB, offrant une performance de refroidissement de haute efficacité et des effets lumineux ARGB vifs.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous :



- COUGAR Poseidon LT ARGB Séries : Cliquez ICI,

- COUGAR Poseidon LT Séries : Cliquez ICI.



