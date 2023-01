Gainward propose une carte graphique GeForce RTX 3050 avec un seul ventilateur de refroidissement.



La marque GAINWARD du groupe PALIT a annoncé la sortie de sa nouvelle carte graphique PEGASUS GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 128bit DVI.











Cette carte graphique est équipée d'une puissante puce GeForce RTX 3050 et est conçue pour offrir des performances exceptionnelles pour les jeux et autres applications exigeantes. La PEGASUS RTX 3050 est un refroidisseur à ventilateur unique qui occupe deux emplacements et prend en charge la fonction "ZERO RPM FAN", qui éteint le ventilateur lorsque la charge est faible et le rallume lorsque la température du GPU dépasse 60 °C.



Les spécifications primaires de cette carte graphique comprennent une horloge de boost de 1 777 MHz, une vitesse de mémoire de 14 Gbps, une largeur de bus mémoire de 128 bits et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. Elle dispose également de diverses interfaces de sortie, notamment DisplayPort 1.4a x 1, HDMI 2.1 x 1, DVI-D x 1, et d'une alimentation auxiliaire 6 broches x 1.



Disponibilité et Prix



Le prix du marché estimé pour cette carte graphique, taxes comprises, est de 339 euros. Pas de date pour le moment.



THE GURU3D