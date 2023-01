LG Electronics USA présente son nouveau projecteur portable intelligent Cinebeam.



LG Electronics USA a présenté et annoncé la disponibilité immédiate de son nouveau projecteur portable CineBeam Smart, qui rejoint la gamme étendue de modèles CineBeam haut de gamme de la marque. Pesant 2,2 livres, le projecteur portable intelligent CineBeam est conçu pour offrir une expérience de cinéma maison transformatrice dans n'importe quelle pièce. Le modèle PF510Q est actuellement disponible sur LG.com au prix de 599 $. Que ce soit pour regarder leur film préféré en streaming ou pour participer à un cours de fitness virtuel, les utilisateurs peuvent apprécier la polyvalence et la portabilité du projecteur PF510Q.







Le PF510Q est le nouveau projecteur innovant de LG qui offre aux utilisateurs une expérience de divertissement unique sans sacrifier la commodité ou la qualité. Stratégiquement construit avec un design léger et compact, le PF510Q est facile à transporter d'une pièce à l'autre ou en déplacement et s'intègre parfaitement à tout espace. Le projecteur portable intelligent présente une large gamme de tailles d'affichage allant d'un 30" intime à un impressionnant 120", offrant l'avantage d'ajuster la taille de l'écran pour mieux s'adapter à une variété de préférences de visionnement.



Sa résolution full HD permet aux utilisateurs de regarder des films ou de jouer à des jeux vidéo en haute qualité, qu'ils étudient dans un petit dortoir ou qu'ils regardent un film dans leur jardin. En outre, la fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale du PF510Q permet d'ajuster l'alignement vertical de la distorsion trapézoïdale, éliminant ainsi les inclinaisons et les distorsions pour des vues nettes et incroyables.







Le projecteur PF510Q de LG offre une compatibilité d'accès intelligent avec tous les services et appareils de streaming préférés. Disney+, PrimeVideo, YouTube, AppleTV+ et plus encore sont disponibles et faciles d'accès sur webOS 22. Les fonctions de compatibilité avec Apple Air Play et Apple Home du PF510Q permettent de contrôler sans fil le projecteur et d'accéder au streaming à partir des appareils Apple. Par ailleurs, le contenu peut être diffusé sans fil à partir d'appareils Android sur l'écran géant du projecteur grâce à la fonction Screenshare intégrée. Grâce à la télécommande simple et à l'interface utilisateur simplifiée du CineBeam, les utilisateurs peuvent naviguer en toute confiance dans le projecteur.







Le son est tout aussi important lorsqu'il s'agit de s'immerger dans le contenu que vous regardez. La fonction Bluetooth Audio Dual Out permet au projecteur CineBeam PF510Q de créer du son selon les préférences de l'utilisateur. Qu'il s'agisse de coupler deux appareils Bluetooth pour regarder un film avec un ami ou d'amplifier un film avec deux haut-parleurs externes pour une immersion totale, les fonctions Bluetooth des projecteurs permettent aux utilisateurs de toujours avoir le contrôle total dans n'importe quel environnement.



Voici la fiche technique :







Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP