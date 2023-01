NVIDIA suit votre regard avec l'utilitaire Broadcast 1.4.







Une nouvelle version 1.4.0 de l'utilitaire Broadcast est disponible chez NVIDIA depuis quelques jours. Il s'agit pour rappel d'une solution logicielle qui tire partie des capacités d'intelligence artificielle (Tensor Cores) des GPU GeForce RTX pour optimiser la qualité du son et de la vidéo dans une conférence avec d'autres personnes ou durant la diffusion en direct d'une partie de jeu par exemple. Le logiciel Broadcast agit pour cela en amont du logiciel de visio ou du logiciel de streaming pour effectuer différents traitements.







Les principaux effets de NVIDIA Broadcast sont la fonction de suppression de bruit de fond dans le flux audio, la fonction de suppression ou de remplacement de l'arrière plan dans le flux vidéo ou encore le recadrage automatique de l'utilisateur au centre de l'image lorsqu'il bouge.



Mais NVIDIA ne compte pas en rester là et souhaite manifestement en proposer encore plus aux gamers grâce à cette nouvelle mise à jour de Broadcast. Cette version 1.4.0 ajoute en effet la fonction Contact visuel qui permet d'analyser le regard de l'utilisateur filmé par la webcam et d'aligner son regard avec la caméra pour qu'il ne perde pas de vue ses interlocuteurs enfin du moins pour qu'ils le croient ! Cette fonction Eye Contact est toutefois considérée comme expérimentale (beta) pour le moment.



Un autre effet supplémentaire est ajouté par Broadcast 1.4.0 à savoir l'effet Vignette qui simule un effet de lentille en assombrissant les coins de l'image ce qui donne un certain effet cosmétique.



NVIDIA annonce également avoir mis à jour les effets d'arrière-plan virtuel comme le flou, le remplacement et la suppression. Désormais, ces effets utilisent des informations temporelles pour améliorer la qualité et la stabilité des segmentations.



D'autres optimisations sont au menu de Broadcast 1.4.0 comme de nouvelles options pour reproduire ce que filme la caméra et réaliser des captures d'écran en mode Selfie. Des info-bulles ont été ajoutées pour une meilleure accessibilité. Enfin, si la webcam sélectionnée en entrée est déjà utilisée par une autre application et que l'utilisateur essaye d'afficher le périphériques virtuel NVIDIA Camera, l'application affiche une icône de caméra en cours d'utilisation au lieu d'une image grise.



D'après nos constatations, le site web de NVIDIA indique que Broadcast 1.4.0 est désormais compatible avec le GPU desktop GeForce RTX 4070 Ti mais aussi avec les futurs GPU mobiles GeForce 40 Series qui verront le jour en février 2023.



Bref, voilà quelques optimisations bienvenues pour ceux qui utilisent Broadcast en complément d'un logiciel de visioconférence ou d'une solution de live streaming à condition bien sûr de posséder une carte graphique GeForce RTX 20/30/40 Series.



Téléchargement



- Application NVIDIA Broadcast 1.4.0 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



