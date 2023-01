ASRock retourne à ses racines avec une carte de mise à niveau X670.



Pour ceux qui ne se souviennent pas des débuts d'ASRock, la société a commencé à fabriquer des cartes mères plutôt inhabituelles, souvent avec des possibilités de mise à jour farfelues, comme un slot et un socket pour un CPU ou des slots pour cartes graphiques AGP et PCIe. Depuis, ASRock est devenu un fabricant de cartes mères beaucoup plus classique, mais la société semble être revenue à ses racines avec ce que la société appelle le X670 Xpansion Kit. Pour l'instant, la carte d'extension semble fonctionner avec la carte mère LiveMixer B650 et on ignore si elle est compatible avec d'autres modèles d'ASRock. Il semble qu'elle soit limitée aux cartes mères ASRock, car la carte d'extension nécessite non seulement un emplacement PCIe x4 avec toutes les voies attachées, sur la carte mère, mais aussi un câble personnalisé qui est très probablement pour les E/S "à faible vitesse" comme I2C, SPI, etc.















Comme son nom l'indique, le X670 Xpansion Kit permet de transformer les cartes mères B650 en cartes mères X670, plus ou moins. La carte abrite un deuxième chipset, qui permet non seulement de disposer de deux emplacements M.2 supplémentaires pour les SSD NVMe PCIe 4.0, mais aussi de deux ports SATA, d'un port USB-C 10 Gbps, de trois ports USB-A et, ce qui est peut-être le plus intéressant, d'une interface Ethernet 10 Gbps. On ne sait pas s'il s'agira d'un produit de détail, mais la carte fournie à Level1Techs ne semble pas être une unité d'ingénieur, mais un produit complet prêt à être vendu. Il s'agit d'une mise à jour intéressante pour ceux qui ont investi dans une carte mère B650 et il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas aussi bien que d'avoir le deuxième chipset sur la carte mère, d'autant plus qu'ASRock semble avoir installé un redriver de signal sur la carte d'extension pour s'assurer que les signaux PCIe sont traités correctement.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



