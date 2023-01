Les spécifications possibles de la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti font surface - puissance de 160 W, début du silicium AD106.



Le prochain lancement de la carte graphique GeForce RTX 40-series "Ada" de NVIDIA devrait être la GeForce RTX 4070 (non-Ti), et à l'approche du printemps 2023, la société devrait passer à l'essentiel de sa nouvelle génération, avec le segment xx60, en commençant par la GeForce RTX 4060 Ti. Ce nouveau segment de performance fait ses débuts avec le silicium 4 nm "AD106". Un ensemble de fuites par kopite7kimi, une source fiable de fuites NVIDIA, fait la lumière sur les spécifications possibles.







La RTX 4060 Ti est basée sur le silicium AD106, qui devrait être beaucoup plus petit que l'AD104 qui équipe la série RTX 4070. La carte de référence développée par NVIDIA, dont le nom de code est PG190, est apparemment minuscule, et pourtant elle comporte le connecteur ATX 12VHPWR à 16 broches. Il est probablement réglé pour 300 W au niveau de ses broches de signal, et les adaptateurs fournis avec les cartes graphiques pourraient convertir deux PCIe à 8 broches en un connecteur à 16 broches de 300 W. La RTX 4060 Ti devrait être livrée avec une valeur de puissance graphique typique de 160 W.



Pour l'instant, nous ne savons pas si la RTX 4060 Ti surpasse l'AD106, mais les rumeurs indiquent que ses caractéristiques sont les suivantes : 4 352 cœurs CUDA répartis sur 34 multiprocesseurs de streaming (SM), 34 cœurs RT, 136 cœurs Tensor, 136 TMU et un nombre inconnu de ROP. Le GPU devrait disposer d'une interface mémoire GDDR6/X de 128 bits de large, et 8 Go pourraient rester la taille de mémoire standard. NVIDIA devrait utiliser une mémoire GDDR6 de 18 Gbps au standard JEDEC, ce qui devrait donner 288 Go/s de bande passante mémoire. Il sera très intéressant de voir à quel point la RTX 4060 Ti est plus rapide que son prédécesseur, la RTX 3060 Ti, étant donné qu'elle a à peine deux tiers de la bande passante mémoire. NVIDIA a apporté plusieurs améliorations architecturales au sous-système de mémoire avec "Ada", et l'AD106 devrait bénéficier d'un grand cache L2 de 32 Mo.



Voici la fiche technique :







VIDEOCARDZ